20 февраля 2026 в 18:37

Суббота — «Золовкины посиделки»: отмечаем шестой день Масленичной недели

Масленица-2026 по дням недели: суббота — «Золовкины посиделки», традиции, как отмечают Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Масленица — один из самых ярких и любимых народных праздников, он наполнен весельем, блинами и старинными обрядами. Каждый день Масленичной недели имеет свое значение, а суббота — это особый день, когда проходят проводы Масленицы, наполненные народными гуляньями, семейными встречами и особыми традициями.

Как называется суббота на Масленичной неделе?

Суббота на Масленицу известна как «Золовкины посиделки». Название субботнего дня связано со словом «золовка» — так на Руси называли сестру мужа. В этот день молодые жены приглашали в гости золовок и других родственниц со стороны супруга. Однако этот обряд не всегда был простым: золовки могли прийти не только в гости, но и с проверкой, оценивая хозяйские навыки новобрачной.

Но все же главная цель дня — это укрепление родственных связей, создание теплой атмосферы и, конечно же, угощение блинами.

Помимо «Золовкиных посиделок», суббота — это «Разгуляй», последний день перед Прощеным воскресеньем, когда можно вдоволь повеселиться и наесться перед Великим постом.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Традиции и обычаи субботнего дня

  1. «Золовкины посиделки» — невестки устраивали праздничный стол, накрывая его разнообразными угощениями, особенно блинами. Считалось, что чем богаче угощение, тем лучше будут отношения в семье.
  2. Гулянья и ярмарки — в субботу проходили народные гулянья с песнями, плясками, катанием на лошадях и играми. В некоторых регионах устраивали кулачные бои, символизировавшие силу и мужество.
  3. Костры и сжигание чучела — начиналась подготовка к прощанию с Масленицей. Люди собирались на площадях и делали огромное соломенное чучело, которое в воскресенье сжигали, символизируя проводы зимы и очищение от всего ненужного.
  4. Уважение к старшим — молодежь навещала пожилых родственников, одаривала их блинами и слушала семейные истории.

Что готовили в субботу?

Главным угощением, конечно же, оставались блины — символ солнца и тепла. Но кроме них на столе появлялись:
  • пироги с различными начинками,
  • вареники с творогом и ягодами,
  • медовые пряники,
  • тушеное мясо и запеченные овощи,
  • сбитень и узвар.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как провести субботу на Масленицу сегодня?

Хотя старинные обычаи частично изменились, дух Масленицы остается неизменным. В этот день можно:

  • устроить домашнее чаепитие с блинами и вареньем;
  • собраться с родными и поделиться семейными историями;
  • посетить праздничные гулянья, ярмарки и выступления;
  • приготовить традиционные угощения и угостить друзей;
  • поучаствовать в мастер-классе по выпечке блинов или народным ремеслам.

Суббота на Масленичной неделе — это не просто день перед Прощеным воскресеньем, а время для укрепления семьи, сохранения традиций и веселья. Пусть этот день будет наполнен теплом, радостью и ароматом горячих блинов!

Александра Вкусова
А. Вкусова
