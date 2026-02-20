Суббота — «Золовкины посиделки»: отмечаем шестой день Масленичной недели

Масленица — один из самых ярких и любимых народных праздников, он наполнен весельем, блинами и старинными обрядами. Каждый день Масленичной недели имеет свое значение, а суббота — это особый день, когда проходят проводы Масленицы, наполненные народными гуляньями, семейными встречами и особыми традициями.
Как называется суббота на Масленичной неделе?
Суббота на Масленицу известна как «Золовкины посиделки». Название субботнего дня связано со словом «золовка» — так на Руси называли сестру мужа. В этот день молодые жены приглашали в гости золовок и других родственниц со стороны супруга. Однако этот обряд не всегда был простым: золовки могли прийти не только в гости, но и с проверкой, оценивая хозяйские навыки новобрачной.
Но все же главная цель дня — это укрепление родственных связей, создание теплой атмосферы и, конечно же, угощение блинами.
Помимо «Золовкиных посиделок», суббота — это «Разгуляй», последний день перед Прощеным воскресеньем, когда можно вдоволь повеселиться и наесться перед Великим постом.
Традиции и обычаи субботнего дня
- «Золовкины посиделки» — невестки устраивали праздничный стол, накрывая его разнообразными угощениями, особенно блинами. Считалось, что чем богаче угощение, тем лучше будут отношения в семье.
- Гулянья и ярмарки — в субботу проходили народные гулянья с песнями, плясками, катанием на лошадях и играми. В некоторых регионах устраивали кулачные бои, символизировавшие силу и мужество.
- Костры и сжигание чучела — начиналась подготовка к прощанию с Масленицей. Люди собирались на площадях и делали огромное соломенное чучело, которое в воскресенье сжигали, символизируя проводы зимы и очищение от всего ненужного.
- Уважение к старшим — молодежь навещала пожилых родственников, одаривала их блинами и слушала семейные истории.
Что готовили в субботу?
Главным угощением, конечно же, оставались блины — символ солнца и тепла. Но кроме них на столе появлялись:
- пироги с различными начинками,
- вареники с творогом и ягодами,
- медовые пряники,
- тушеное мясо и запеченные овощи,
- сбитень и узвар.
Масленица-2026 по дням недели
Как провести субботу на Масленицу сегодня?
Хотя старинные обычаи частично изменились, дух Масленицы остается неизменным. В этот день можно:
- устроить домашнее чаепитие с блинами и вареньем;
- собраться с родными и поделиться семейными историями;
- посетить праздничные гулянья, ярмарки и выступления;
- приготовить традиционные угощения и угостить друзей;
- поучаствовать в мастер-классе по выпечке блинов или народным ремеслам.
Суббота на Масленичной неделе — это не просто день перед Прощеным воскресеньем, а время для укрепления семьи, сохранения традиций и веселья. Пусть этот день будет наполнен теплом, радостью и ароматом горячих блинов!
