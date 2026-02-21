Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 21 февраля 2026 года

21 февраля — 52-й день в году. До конца 2026-го остается 313 дней. Рассказываем, как связаны заточка ножей и привлечение удачи, почему в этот день стоит вспомнить о значимости родного языка и какой православный праздник отмечают 21 февраля в России.

21 февраля — Международный день родного языка

Вот уже 27 лет по решению ЮНЕСКО 21 февраля отмечают Международный день родного языка. Дата выбрана неслучайно. Она напоминает о трагедии, произошедшей в Бангладеш в 1952 году. Тогда пакистанская полиция расстреляла демонстрантов, требовавших присвоить бенгальскому языку статус государственного. В память о погибших 21 февраля по всему миру проводят конференции, лекции и воспитательные мероприятия, посвященные культурному многообразию и значимости языкового наследия.

Темы праздника меняются из года в год и оглашаются ЮНЕСКО. Так, в 2023 году главным вопросом на повестке дня стало многоязычное образование и необходимость образовательных реформ. В 2019 году речь шла о языках коренных народов и их важности в контексте мировой культуры. А в 2011-м — о потенциале использования технологий для сохранения языкового многообразия.

Как отмечают День родного языка 21 февраля в России

В России 21 февраля, в День родного языка, проводятся филологические конференции и лекции. В школах устраивают тематические классные часы, посвященные языковому многообразию РФ. Напомним, что на территории России используется около 176 языков. Самыми распространенными из них считаются русский, татарский, чеченский. А самым редким — юитский: согласно переписи населения 2020 года, им владеет всего один человек.

Стоит отметить, что День родного языка отмечают в России не только 21 февраля, но и 6 июня. Праздник приурочен ко дню рождения Александра Пушкина, заложившего основы современного русского литературного языка.

21 февраля — православный праздник в России

В народе 21 февраля — праздник Захария Серповидца, или Захарьев день. Православные христиане поминают одного из малых пророков — Захария. Ветхозаветный святой был наделен пророческим даром. В частности, он предсказал явление Мессии и этапы его жизненного пути, вплоть до предательства учеником.

Захарий был прозван Серповидцем потому, что в одном из откровений ему явился свиток, изогнутый в форме серпа, — символ божественной кары. Существует версия, что слово «серп» является результатом неправильного перевода, однако прозвище Серповидец все же закрепилось за пророком.

В народе Захарьев день, 21 февраля, проводили за починкой хозяйственного инвентаря. Особое внимание уделялось серпу, символу плодородия. Считалось, если заточить серп на Захария, человеку будет сопутствовать удача.

Придя в город, традиция ремонтировать инвентарь несколько изменилась. Теперь 21 февраля принято затачивать ножи. Как и в случае с серпом, это поможет привлечь счастье и достаток.

Приметы на Захарьев день 21 февраля

Согласно поверьям, 21 февраля 2026 года стоит соблюдать многочисленные запреты. В Захарьев день не рекомендуется проводить операции, лечить зубы, стричь волосы и делать маникюр. Все это сулит несчастья, например послеоперационные швы будут долго заживать. И все же стоит понимать, что приметы приметами, а здоровье — превыше всего.

21 февраля можно узнать, какой будет весна и чего ждать от летнего урожая. Вот несколько погодных примет на Захарьев день:

много инея — к богатому медовому урожаю;

гром гремит к сильным весенним и летним ветрам;

похолодание и мороз — к ранней весне;

собака беспокоится и лает перед приходом бурана;

гуси купаются в снегу — к скорому потеплению;

дым стелется по земле — к снегопаду.

В ночь на 21 февраля снятся вещие сны. Причем сбудутся они в кратчайшие сроки — в течение недели.

Какие события произошли 21 февраля

Дата 21 февраля интересна не только благодаря праздникам, но и из-за исторических событий, пришедшихся на этот день. Вот некоторые из них:

1613 год — Михаил Федорович, первый представитель династии Романовых, стал царем;

1804 год — изобретатель Ричард Тревитик продемонстрировал первый прототип паровоза;

1816 год — возникло первое тайное декабристское общество «Союз спасения»;

1848 год — опубликован «Манифест Коммунистической партии» Карла Маркса и Фридриха Энгельса;

1872 год — подписан указ об учреждении Московского исторического университета;

1886 год — впервые поставлена опера «Хованщина» М. П. Мусоргского;

1935 год — в Москве стартовал советский кинофестиваль;

1965 год — в СССР запущены три искусственных спутника серии «Космос».

21 февраля появились на свет император Петр III, первый в истории инженер-электрик Фрэнсис Рональдс, иммунолог Август Вассерман, художник Петр Кончаловский, поэт-футурист Алексей Крученых, советский мультипликатор-первопроходец Лев Атаманов, футболист Алексей Парамонов, актер Алан Рикман, боксер Арлен Лопес и другие именитые личности.

Именины 21 февраля

Говоря о праздниках 21 февраля 2026 года, стоит упомянуть и именины. 21 февраля справляют день ангела:

Теперь вы знаете, какой праздник приходится на 21 февраля. Самое время заняться садовым инвентарем и заточить ножи. Или можно просто привести в порядок домашнее хозяйство.

