Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 2 марта 2026 года

2 марта — 62-й день 2026 года в соответствии с григорианским календарем. До окончания года — 303 дня. Узнаем, какие праздники приходятся на этот день, а также расскажем, какие приметы предвещают теплое лето, обильный урожай и почему нельзя 2 марта бросать неоконченное рукоделие.
Какие церковные и славянские праздники приходятся на 2 марта 2026 года
Православные в этот день поминают нескольких священномучеников, погибших за православную веру:
- Чудотворца Ермогена
- Федора Тирона
- Мариамны
- Федора Печерского
А также трех человек, живших в начале ХХ века и причисленных к лику святых за гонения в годы советской власти: пресвитеров Михаила Никологорского и Павла Косминкова и Анны Четвериковой.
2 марта — праздник для всех, кто носит имя Николай, Марианна, Мария, Роман, Михаил, Павел и Федор.
Также славяне в эту дату поминали Федора Тирона и Мариамну Кикимору. Федор Тирон погиб за христианскую веру, Мариамна же прославилась своей миссионерской деятельностью. Несмотря на то что оба причислены к лику святых, на Руси их считали отрицательными персонажами. Вероятно, это произошло в период двоеверия, когда в повседневной жизни славян произошло смешение языческих и христианских религий.
Так, например, вопреки официальному житию Федора Тирона в народе считали, что он долгое время слыл злым человеком и лишь в последние годы жизни стал праведником. Именно поэтому его прозвали Федор-Тиран.
День памяти праведницы Мариамны, или Марианны, в календаре совпадал с датой, когда, по поверьям, различные каверзы устраивала кикимора, жена домового. Поэтому в народе в этот день постепенно стали поминать Мариамну Кикимору.
Какие праздники отмечают 2 марта в России и в мире
2 марта в России и в мире отмечают целый ряд праздников:
- День спички
- Праздник ворон
- День любителей пирогов с бананом и сливками
- Праздник старых вещей
- День изобретения CD-диска
- День книжного чтения
Какие приметы связаны с праздниками 2 марта
Несмотря на то что на Руси отмечали христианские праздники, славяне по-прежнему соблюдали ряд языческих обычаев и верили в приметы. Расскажем, что необходимо сделать или на что стоит обратить внимание 2 марта 2026 года:
- Святого Федора 2 марта просили о помощи в поиске утерянных вещей или пропавших без вести родственников.
- Чтобы кикимора не испортила оставленное без присмотра рукоделие, мастерицы старались завершить все начатые работы. Если сделать это было невозможно, творили защитные обряды. Чтобы задобрить кикимору, в углу около печи оставляли горшочек со сладким кушаньем. С принятием христианства именно святой Мариамне Кикиморе женщины молились о защите от проделок жены домового.
- Также охранные молитвы читали над колыбелью младенца или местом, где спит маленький ребенок. Считалось, что в противном случае кикимора может утащить малыша к себе, подменив его своим детенышем.
- В этот день вороны начинали строить гнезда.
- Увидеть вечером падающую звезду считалось плохой приметой, которая означала, что человек скоро заболеет или умрет.
- Отчетливо видимый месяц на небе предвещал обильный урожай летом.
- Дождь в этот день означал, что хорошо уродится хлеб и лен.
- Длинные сосульки пророчили затяжную весну.
- Туманное утро предвещало заморозки в мае.
- В этот день девушки гадали на замужество. Чтобы узнать, суждено ли выйти замуж, следовало вечером выйти на улицу. Если первым встреченным человеком будет женщина, то скоро можно готовиться к свадьбе.
Какие исторические праздники и события приходятся на 2 марта 2026 года
На 2 марта приходятся следующие праздники и памятные дни в России и мире:
1699 год — в Северной Америке французский моряк и первопроходец Пьер Лемуан д’Ибервиль первым из европейцев нашел эстуарий реки Миссисипи.
1711 год — в Санкт-Петербурге начал работу новый высший орган российского государства — сенат.
1791 год — инновационная система связи — оптический телеграф — введена во Франции. Сегодня она известна во всем мира как семафор и, несмотря на развитие других способов связи, до сих пор широко используется на железной дороге.
1799 год — императорский флот, ведомый адмиралом Федором Ушаковым, успешно штурмовал остров Корфу, оккупированный французами.
1855 год — император Александр II взошел на престол после смерти своего отца Николая I.
1911 год — мужской хор, созданный собирателем русского народного творчества Митрофаном Пятницким, дал первый концерт в зале Благородного собрания в Москве. В дебютном выступлении принимали участие 18 крестьян.
1930 год — в газете «Правда» вышла публикация за авторством Иосифа Сталина «Головокружение от успехов», где признавались множественные ошибки, которые массово происходили в годы коллективизации в Советском Союзе.
1949 год — американский тяжелый бомбардировщик Boeing B-50 Superfortress под названием Lucky Lady II успешно приземлился после первого в мире беспосадочного перелета вокруг Земли. Во время полета борт дозаправляли в воздухе четыре раза.
1958 год — британо-новозеландская трансантарктическая экспедиция под руководством английского исследователя сэра Вивиана Эрнеста Фукса первой в мире успешно пересекла Антарктиду.
1959 год — в Советском Союзе на охрану правопорядка наряду с милиционерами стали выходить участники добровольных народных дружин.
1969 год — во Франции состоялся тестовый полет сверхзвукового пассажирского лайнера «Конкорд».
1973 год — в Европе из-за угрозы валютного кризиса более чем на две недели прекратили работу все валютные рынки.
1986 год — согласно «Биллю об Австралии» были прекращены все правовые отношения между Великобританией и ее бывшей колонией.
2008 год — в Российской Федерации состоялись пятые президентские выборы.
В этот день родились:
1545 год — британский дипломат, исследователь, создавший библиотеку в Оксфорде, которая позже была названа его именем, — Томас Бодли.
1800 год — российский поэт, автор произведений «Весна, весна», «Люблю деревню я и лето», «Очарованье красоты», «Бывало, отрок, звонким кликом» Евгений Баратынский.
1824 год — ученый, основоположник педагогики как науки в России Константин Ушинский.
1857 год — зоолог, орнитолог, отец известного детского писателя Виталия Бианки — Валентин Бианки.
1862 год — физик, изобретатель первого в мире электромагнитного сейсмографа Борис Голицын.
1894 год — биолог, химик, автор концепции о происхождении жизни на планете из неживой материи Александр Опарин.
1931 год — Генсек ЦК КПСС, первый и последний президент СССР Михаил Горбачев.
1938 год — признанный на международном уровне советский дизайнер одежды, заслуживший неофициальный титул «Красный Диор», Вячеслав Зайцев.
1962 год — американский музыкант и актер Джон Бон Джови.
1968 год — британский актер, восьмой экранный Джеймс Бонд Дэниел Крейг.
1999 год — русский пилот, участвовавший в соревнованиях «Формулы-1», Никита Мазепин.
Кроме того, в этот день нас покинули:
1734 год — швейцарец, первый архитектор Санкт-Петербурга, давший старт развитию раннего русского барокко, автор проектов Летнего дворца Петра I, Петропавловской крепости и собора, Александро-Невской лавры, здания Двенадцати коллегий Доменико Трезини.
1817 год — итальянский архитектор, проектировщик Английского дворца в Петергофе, здания Академии наук, Александровского дворца в Царском Селе, Конногвардейского манежа, Смольного института благородных девиц Джакомо Кваренги.
1855 год — 16-й правитель из рода Романовых, 11-й российский император Николай I.
1887 год — немецкий ботаник, предложивший новую систему классификации растений, делившую их на цветковые и голосеменные, Август Вильгельм Эйхлер.
1939 год — британский историк, археолог, выдающийся египтолог, открывший в 1922 году в Долине царей гробницу фараона Тутанхамона, Говард Картер.
1982 год — американский фантаст, автор культовых произведений, которые были неоднократно экранизированы, «Человек в высоком замке», «Мечтают ли андроиды об электроовцах?», «Мы вам все припомним», «Особое мнение» Филип Киндред Дик.
1991 год — французский режиссер Серж Генсбур.
