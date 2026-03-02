Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 2 марта 2026 года

2 марта — 62-й день 2026 года в соответствии с григорианским календарем. До окончания года — 303 дня. Узнаем, какие праздники приходятся на этот день, а также расскажем, какие приметы предвещают теплое лето, обильный урожай и почему нельзя 2 марта бросать неоконченное рукоделие.

Какие церковные и славянские праздники приходятся на 2 марта 2026 года

Православные в этот день поминают нескольких священномучеников, погибших за православную веру:

Чудотворца Ермогена

Федора Тирона

Мариамны

Федора Печерского

А также трех человек, живших в начале ХХ века и причисленных к лику святых за гонения в годы советской власти: пресвитеров Михаила Никологорского и Павла Косминкова и Анны Четвериковой.

2 марта — праздник для всех, кто носит имя Николай, Марианна, Мария, Роман, Михаил, Павел и Федор.

Также славяне в эту дату поминали Федора Тирона и Мариамну Кикимору. Федор Тирон погиб за христианскую веру, Мариамна же прославилась своей миссионерской деятельностью. Несмотря на то что оба причислены к лику святых, на Руси их считали отрицательными персонажами. Вероятно, это произошло в период двоеверия, когда в повседневной жизни славян произошло смешение языческих и христианских религий.

Так, например, вопреки официальному житию Федора Тирона в народе считали, что он долгое время слыл злым человеком и лишь в последние годы жизни стал праведником. Именно поэтому его прозвали Федор-Тиран.

День памяти праведницы Мариамны, или Марианны, в календаре совпадал с датой, когда, по поверьям, различные каверзы устраивала кикимора, жена домового. Поэтому в народе в этот день постепенно стали поминать Мариамну Кикимору.

Церковные праздники 2 марта 2026 года Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие праздники отмечают 2 марта в России и в мире

2 марта в России и в мире отмечают целый ряд праздников:

День спички

Праздник ворон

День любителей пирогов с бананом и сливками

Праздник старых вещей

День изобретения CD-диска

День книжного чтения

Какие приметы связаны с праздниками 2 марта

Несмотря на то что на Руси отмечали христианские праздники, славяне по-прежнему соблюдали ряд языческих обычаев и верили в приметы. Расскажем, что необходимо сделать или на что стоит обратить внимание 2 марта 2026 года:

Святого Федора 2 марта просили о помощи в поиске утерянных вещей или пропавших без вести родственников.

Чтобы кикимора не испортила оставленное без присмотра рукоделие, мастерицы старались завершить все начатые работы. Если сделать это было невозможно, творили защитные обряды. Чтобы задобрить кикимору, в углу около печи оставляли горшочек со сладким кушаньем. С принятием христианства именно святой Мариамне Кикиморе женщины молились о защите от проделок жены домового.

Также охранные молитвы читали над колыбелью младенца или местом, где спит маленький ребенок. Считалось, что в противном случае кикимора может утащить малыша к себе, подменив его своим детенышем.

В этот день вороны начинали строить гнезда.

Увидеть вечером падающую звезду считалось плохой приметой, которая означала, что человек скоро заболеет или умрет.

Отчетливо видимый месяц на небе предвещал обильный урожай летом.

Дождь в этот день означал, что хорошо уродится хлеб и лен.

Длинные сосульки пророчили затяжную весну.

Туманное утро предвещало заморозки в мае.

В этот день девушки гадали на замужество. Чтобы узнать, суждено ли выйти замуж, следовало вечером выйти на улицу. Если первым встреченным человеком будет женщина, то скоро можно готовиться к свадьбе.

Приметы для 2 марта Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие исторические праздники и события приходятся на 2 марта 2026 года

На 2 марта приходятся следующие праздники и памятные дни в России и мире:

1699 год — в Северной Америке французский моряк и первопроходец Пьер Лемуан д’Ибервиль первым из европейцев нашел эстуарий реки Миссисипи.

1711 год — в Санкт-Петербурге начал работу новый высший орган российского государства — сенат.

1791 год — инновационная система связи — оптический телеграф — введена во Франции. Сегодня она известна во всем мира как семафор и, несмотря на развитие других способов связи, до сих пор широко используется на железной дороге.

1799 год — императорский флот, ведомый адмиралом Федором Ушаковым, успешно штурмовал остров Корфу, оккупированный французами.

1855 год — император Александр II взошел на престол после смерти своего отца Николая I.

1911 год — мужской хор, созданный собирателем русского народного творчества Митрофаном Пятницким, дал первый концерт в зале Благородного собрания в Москве. В дебютном выступлении принимали участие 18 крестьян.

1930 год — в газете «Правда» вышла публикация за авторством Иосифа Сталина «Головокружение от успехов», где признавались множественные ошибки, которые массово происходили в годы коллективизации в Советском Союзе.

1949 год — американский тяжелый бомбардировщик Boeing B-50 Superfortress под названием Lucky Lady II успешно приземлился после первого в мире беспосадочного перелета вокруг Земли. Во время полета борт дозаправляли в воздухе четыре раза.

1958 год — британо-новозеландская трансантарктическая экспедиция под руководством английского исследователя сэра Вивиана Эрнеста Фукса первой в мире успешно пересекла Антарктиду.

1959 год — в Советском Союзе на охрану правопорядка наряду с милиционерами стали выходить участники добровольных народных дружин.

1969 год — во Франции состоялся тестовый полет сверхзвукового пассажирского лайнера «Конкорд».

1973 год — в Европе из-за угрозы валютного кризиса более чем на две недели прекратили работу все валютные рынки.

1986 год — согласно «Биллю об Австралии» были прекращены все правовые отношения между Великобританией и ее бывшей колонией.

2008 год — в Российской Федерации состоялись пятые президентские выборы.

События 2 марта Фото: Сысоев Григорий/ТАСС

В этот день родились:

1545 год — британский дипломат, исследователь, создавший библиотеку в Оксфорде, которая позже была названа его именем, — Томас Бодли.

1800 год — российский поэт, автор произведений «Весна, весна», «Люблю деревню я и лето», «Очарованье красоты», «Бывало, отрок, звонким кликом» Евгений Баратынский.

1824 год — ученый, основоположник педагогики как науки в России Константин Ушинский.

1857 год — зоолог, орнитолог, отец известного детского писателя Виталия Бианки — Валентин Бианки.

1862 год — физик, изобретатель первого в мире электромагнитного сейсмографа Борис Голицын.

1894 год — биолог, химик, автор концепции о происхождении жизни на планете из неживой материи Александр Опарин.

1931 год — Генсек ЦК КПСС, первый и последний президент СССР Михаил Горбачев.

1938 год — признанный на международном уровне советский дизайнер одежды, заслуживший неофициальный титул «Красный Диор», Вячеслав Зайцев.

1962 год — американский музыкант и актер Джон Бон Джови.

1968 год — британский актер, восьмой экранный Джеймс Бонд Дэниел Крейг.

1999 год — русский пилот, участвовавший в соревнованиях «Формулы-1», Никита Мазепин.

Дни рождения 2 марта Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Кроме того, в этот день нас покинули:

1734 год — швейцарец, первый архитектор Санкт-Петербурга, давший старт развитию раннего русского барокко, автор проектов Летнего дворца Петра I, Петропавловской крепости и собора, Александро-Невской лавры, здания Двенадцати коллегий Доменико Трезини.

1817 год — итальянский архитектор, проектировщик Английского дворца в Петергофе, здания Академии наук, Александровского дворца в Царском Селе, Конногвардейского манежа, Смольного института благородных девиц Джакомо Кваренги.

1855 год — 16-й правитель из рода Романовых, 11-й российский император Николай I.

1887 год — немецкий ботаник, предложивший новую систему классификации растений, делившую их на цветковые и голосеменные, Август Вильгельм Эйхлер.

1939 год — британский историк, археолог, выдающийся египтолог, открывший в 1922 году в Долине царей гробницу фараона Тутанхамона, Говард Картер.

1982 год — американский фантаст, автор культовых произведений, которые были неоднократно экранизированы, «Человек в высоком замке», «Мечтают ли андроиды об электроовцах?», «Мы вам все припомним», «Особое мнение» Филип Киндред Дик.

1991 год — французский режиссер Серж Генсбур.

