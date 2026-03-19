Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 19 марта 2026 года

Наступило 19 марта 2026 года. Православная церковь в этот день почитает Елену Равноапостольную, в мире — читают вслух и поздравляют отцов. Узнаем, какие еще праздники и исторические даты приходятся на 19 марта.

19 марта: непроста жизнь будущих и молодых матерей

19 марта православная церковь вспоминает Елену Равноапостольную. Святая известна как мать Константина Великого. Христианкой она стала под влиянием сына. На момент принятия новой веры ей было около 60 лет.

19 марта беременным женщинам и молодым матерям запрещалось подходить к колодцам. Считалось, что своим «нечистым телом» они могут осквернить воду.

Существовало еще одно интересное поверье. 19 марта хозяйки готовили праздничный ужин, а оставшуюся пищу было принято «отдавать мертвым». Чтобы мертвец присоединился к семейному застолью, необходимо было избавиться от остатков праздничного ужина, выбросив их в колодец. Ритуал призван был задобрить покойников, чтобы они не вредили живым в преддверии полевого сезона.

Приметы и поверья 19 марта

Какие праздники 19 марта отмечают в других странах

Международный день «Пoчитaй мнe!». Этот праздник — прекрасная возможность качественно провести время с близкими. Возьмите свою любимую книгу и прочтите ее вслух родному человеку, чтобы углубить эмоциональную связь между вами.

19 марта в США отмечается необычный праздник — День черепашек-ниндзя. Проведите этот вечер в компании старых мультяшных друзей. Просмотр мультфильма не только зарядит хорошим настроением, но и погрузит в мир приятных детских воспоминаний.

На 19 марта приходится еще один праздник — День отца. Его отмечают в Италии. В этот день дети традиционно угощают отцов маленькими пончиками из заварного теста с кондитерским кремом и консервированной вишней или дарят милые открытки.

19 марта в истории: памятные и значимые даты

19 марта в Санкт-Петербурге празднуют открытие станции скорой помощи, монгольские войска сокрушили империю Сун, а США столкнулись с дерзким ограблением. Ознакомимся с этими фактами подробнее.

1279 год — империя Сун сокрушена в битве у Жемчужной реки. Это событие — финальная точка в процессе завоевания Китая монголами. После его окончания монголы стали управлять всей континентальной частью Восточной Азии.

1899 год — по инициативе хирурга Николая Вельяминова в Санкт-Петербурге открыла свои двери первая станция скорой помощи. Любопытно, что в этом же здании проводились занятия по обучению навыкам оказания первой медицинской помощи.

1931 год — City Bank of New York стал первым в истории США банком, который был успешно ограблен. Некоему Эдварду Смиту удалось унести с собой $245 тыс. Однако счастье длилось недолго — вора поймали и приговорили к 5 годам лишения свободы до того, как он успел потратить всю сумму.

В этот день появились на свет

1813 год — путешественник, перешедший пустыню Калахари с юга на север и обратно, исследователь центральной и южной частей Африки — Давид Ливингстон.

1900 год — физик, человек, подаривший миру знания об искусственной радиоактивности, лауреат Нобелевской премии — Фредерик Жолио-Кюри.

1955 год — актер, известный по ролям в фильмах «Крепкий орешек», «Криминальное чтиво» и «Пятый элемент», обладатель «Золотого глобуса» — Брюс Уиллис.

Дни рождения 19 марта: Брюс Уиллис

В этот день мир покинули

2002 год — актер, режиссер-постановщик, художественный руководитель и главный режиссер Пермского театра оперы и балета имени П. И. Чайковского — Владимир Курочкин.

2017 год — главный конструктор АвтоВАЗа, инженер, создатель легендарного авто ВАЗ-2121 — Петр Прусов.

2024 год — телекомментатор, спортивный журналист, инфлюенсер — Василий Уткин.

