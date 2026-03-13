Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 13 марта 2026 года

Сегодня отмечает свой день рождения Елена Малышева, в России читают стихотворения степного народа, в Таиланде устраивают пир для слонов, а во всем мире напоминают о важности здоровья почек. Какие еще праздники отмечают 13 марта 2026 года в России и мире — читайте в материале NEWS.ru.
Василий Капельник: народные приметы и традиции 13 марта
Православная церковь 13 марта вспоминает Василия Исповедника — константинопольского монаха VIII века и ученика Прокопия Декаполита. Вместе с ним Василий отстаивал христианскую веру во времена иконоборческих гонений при императоре Льве Исавре. За это преподобный пережил множество пыток и заточение в темнице, а после смерти правителя продолжил богоугодную жизнь и был причислен к лику святых.
В народе этот день называют Василием Капельником и советуют приносить домой хотя бы одну ветку сосны — она очистит воздух жилища и подарит здоровье родным. Также принято готовить хвойные отвары и настои, которые обладают целебными свойствами.
А вот жадничать и покидать жилье без молитвы категорически не рекомендуется — к беде. Также не стоит лить воду или плевать в костер, громко говорить и сплетничать рядом с огнем — это привлечет негатив. От крупных покупок и кредитов в этот день тоже лучше отказаться — не исключены проблемы с деньгами.
Есть еще несколько примет для 13 марта:
- Идет дождь — к теплому и дождливому лету.
- Начали щебетать воробьи в ненастный день — к скорому улучшению погоды.
- С крыш сошел снег — к ранней весне.
Какие праздники 13 марта отмечают в России?
В России 13 марта 2026 года отмечают День калмыцкой поэзии. Торжество появилось в 2012 году и приурочено ко дню рождения известного поэта из Республики Калмыкия Давида Кугультинова — сейчас ему могло бы исполниться 103 года. Свое первое стихотворение автор написал в 12 лет, а позже его произведения были переведены на сотни разных языков и стали достоянием мировой литературы. В День калмыцкой поэзии в нашей стране можно посетить тематические выставки, поэтические вечера и лекции.
Какие праздники 13 марта отмечают в других странах?
По всей планете 13 марта отмечают Всемирный день почки. Праздник создали специалисты Всемирного нефрологического общества и Международной федерации почечных фондов, чтобы люди внимательнее относились к здоровью этого органа и ходили на регулярные обследования. Избежать фатальных последствий помогут активный образ жизни, достаточное количество воды в день и отказ от вредных привычек.
В Таиланде в этот день устраивают пир гигантским животным — 13 марта в стране празднуют день Чанг-тай, или Национальный день слона. В этот день в честь виновников торжества проводят буддийские обряды, а затем кормят их вкусным обедом — огромными порциями любимых фруктов и овощей. Для слонов даже делают специальное мороженое — кубы льда с ананасами и арбузами внутри.
В США лакомятся популярным снеком и отмечают День любителей попкорна. На самом деле привычная нам закуска к кино существует уже несколько тысячелетий — по данным археологов, коренные народы Америки взрывали кукурузные зерна на костре около 4000 лет назад. А сегодня все любители попкорна, пользуясь случаем, могут пойти в кино и насладиться любимым вкусом воздушной кукурузы.
13 марта в истории: убийство царя, появление таблицы Менделеева и интернета
В этот день изобрели интернет, убили отменившего крепостное право российского царя, была создана периодическая таблица химических элементов и появилась одна из известных российских газет.
1881 год — убит отменивший крепостное право российский император Александр II.
1882 год — химик Дмитрий Менделеев завершил составление знаменитой периодической таблицы.
1917 год — в Петрограде выпустили первый номер газеты, которая станет современными «Известиями».
1989 год — британский ученый Тим Бернерс-Ли вместе с коллегами изобрел интернет.
В этот день появились на свет
1931 год — советский и российский поэт, который придумал слова гимнов СССР и России, Сергей Михалков.
1951 год — актриса и народная артистка России Ирина Алферова.
1961 год — врач и известная российская телеведущая Елена Малышева.
В этот день мир покинули
1865 год — дочь российского императора Павла I и королева Нидерландов Анна Павловна.
1959 год — художник и режиссер, ставший одним из создателей советской мультипликации, Александр Иванов.
1983 год — советский архитектор и главный застройщик Санкт-Петербурга Сергей Сперанский.
