Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 13 марта 2026 года

Сегодня отмечает свой день рождения Елена Малышева, в России читают стихотворения степного народа, в Таиланде устраивают пир для слонов, а во всем мире напоминают о важности здоровья почек. Какие еще праздники отмечают 13 марта 2026 года в России и мире — читайте в материале NEWS.ru.

Василий Капельник: народные приметы и традиции 13 марта

Православная церковь 13 марта вспоминает Василия Исповедника — константинопольского монаха VIII века и ученика Прокопия Декаполита. Вместе с ним Василий отстаивал христианскую веру во времена иконоборческих гонений при императоре Льве Исавре. За это преподобный пережил множество пыток и заточение в темнице, а после смерти правителя продолжил богоугодную жизнь и был причислен к лику святых.

В народе этот день называют Василием Капельником и советуют приносить домой хотя бы одну ветку сосны — она очистит воздух жилища и подарит здоровье родным. Также принято готовить хвойные отвары и настои, которые обладают целебными свойствами.

А вот жадничать и покидать жилье без молитвы категорически не рекомендуется — к беде. Также не стоит лить воду или плевать в костер, громко говорить и сплетничать рядом с огнем — это привлечет негатив. От крупных покупок и кредитов в этот день тоже лучше отказаться — не исключены проблемы с деньгами.

Есть еще несколько примет для 13 марта:

Идет дождь — к теплому и дождливому лету.

Начали щебетать воробьи в ненастный день — к скорому улучшению погоды.

С крыш сошел снег — к ранней весне.

Какие праздники 13 марта отмечают в России?

В России 13 марта 2026 года отмечают День калмыцкой поэзии. Торжество появилось в 2012 году и приурочено ко дню рождения известного поэта из Республики Калмыкия Давида Кугультинова — сейчас ему могло бы исполниться 103 года. Свое первое стихотворение автор написал в 12 лет, а позже его произведения были переведены на сотни разных языков и стали достоянием мировой литературы. В День калмыцкой поэзии в нашей стране можно посетить тематические выставки, поэтические вечера и лекции.

13 марта 2026 года отмечают День калмыцкой поэзии

Какие праздники 13 марта отмечают в других странах?

По всей планете 13 марта отмечают Всемирный день почки. Праздник создали специалисты Всемирного нефрологического общества и Международной федерации почечных фондов, чтобы люди внимательнее относились к здоровью этого органа и ходили на регулярные обследования. Избежать фатальных последствий помогут активный образ жизни, достаточное количество воды в день и отказ от вредных привычек.

В Таиланде в этот день устраивают пир гигантским животным — 13 марта в стране празднуют день Чанг-тай, или Национальный день слона. В этот день в честь виновников торжества проводят буддийские обряды, а затем кормят их вкусным обедом — огромными порциями любимых фруктов и овощей. Для слонов даже делают специальное мороженое — кубы льда с ананасами и арбузами внутри.

В США лакомятся популярным снеком и отмечают День любителей попкорна. На самом деле привычная нам закуска к кино существует уже несколько тысячелетий — по данным археологов, коренные народы Америки взрывали кукурузные зерна на костре около 4000 лет назад. А сегодня все любители попкорна, пользуясь случаем, могут пойти в кино и насладиться любимым вкусом воздушной кукурузы.

13 марта в истории: убийство царя, появление таблицы Менделеева и интернета

В этот день изобрели интернет, убили отменившего крепостное право российского царя, была создана периодическая таблица химических элементов и появилась одна из известных российских газет.

1881 год — убит отменивший крепостное право российский император Александр II.

1882 год — химик Дмитрий Менделеев завершил составление знаменитой периодической таблицы.

1917 год — в Петрограде выпустили первый номер газеты, которая станет современными «Известиями».

1989 год — британский ученый Тим Бернерс-Ли вместе с коллегами изобрел интернет.

В этот день появились на свет

1931 год — советский и российский поэт, который придумал слова гимнов СССР и России, Сергей Михалков.

1951 год — актриса и народная артистка России Ирина Алферова.

1961 год — врач и известная российская телеведущая Елена Малышева.

В этот день мир покинули

1865 год — дочь российского императора Павла I и королева Нидерландов Анна Павловна.

1959 год — художник и режиссер, ставший одним из создателей советской мультипликации, Александр Иванов.

1983 год — советский архитектор и главный застройщик Санкт-Петербурга Сергей Сперанский.

