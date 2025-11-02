Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 11:30

Омск готовится к платным парковкам: какими будут тарифы и как оплатить?

В Омске на текущий момент нет городских платных парковочных зон в центре города, однако, согласно планам администрации, они появятся в ближайшее время — возможно, даже в 2025 году. Власти планируют создать от трех до пяти тысяч платных парковочных мест в первую очередь в Центральном округе. Система будет организована по концессионной модели: оборудование и содержание парковок возьмут на себя частные инвесторы, не расходуя бюджетные средства.

Информация о том, как оплатить парковку в Омске, уже частично доступна благодаря существующим коммерческим стоянкам. Например, у торгового центра на проспекте Мира, д. 9Б, действует платная парковка с базовым тарифом 50 рублей в час; при этом первые 60 минут — бесплатные. Другие парковки у ТЦ предлагают тарифы от 50 до 150 рублей в час в зависимости от времени суток. Оплата производится через паркоматы при въезде или выезде, а также по QR-коду, обычно с помощью банковской карты или мобильного приложения. Однако делать выводы о тарифах все-таки рано: надо дождаться официальной информации от муниципальных чиновников.

Как оплатить парковку в Омске — быстрый лайфхак на будущее Как оплатить парковку в Омске — быстрый лайфхак на будущее Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Важно учитывать, что попытки схитрить и оставить автомобиль на платной парковке бесплатно, например, въезжая и выезжая каждые 30 минут для сброса таймера, могут быть заблокированы системой. Так, на парковке у одного из ТЦ действует ограничение: сброс времени на бесплатную парковку разрешается не чаще одного раза в 30 минут. Нарушение правил может привести к штрафам или блокировке доступа.

Таким образом, как оплатить парковку в Омске — вопрос, который скоро станет актуальным для всех водителей. Система будет простой: въезд, получение талона, оплата по времени с возможностью использования льготных интервалов. И как оплатить парковку в Омске — теперь нужно знать заранее, чтобы избежать сюрпризов.

Валентина Еремеева
