20 сентября 2025 в 10:30

Чесночные облака: булочки, которые исчезнут за минуту!

Чесночные облака: булочки, которые исчезнут за минуту! Чесночные облака: булочки, которые исчезнут за минуту! Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Забудьте об обычном хлебе! Эти нежные, словно облако, картофельные пампушки с чесноком станут звездой любого стола. Идеальная пара к супу или самостоятельный перекус, который напомнит о бабушкиной кухне и создаст атмосферу уюта.

Сначала отварите картофель (200 г), очистите и тщательно разомните. В теплую картофельную массу добавьте сахар (1 ч. л.), влейте подогретое молоко (150 мл) и раскрошите дрожжи (10 г). Оставьте смесь на 10 минут до появления пузырьков. Введите просеянную муку (350 г), растительное масло (2 ст. л.) и соль (1 ч. л.), затем вымесите гладкое тесто. Накройте его и дайте подойти в тепле около часа. Обомните увеличившееся в объеме тесто и разделите на 12 равных частей, скатав шарики. Разложите их на противне и оставьте на 20 минут для второй расстойки. Выпекайте 20–25 минут при 180 градусах до румяной корочки. Пока булочки в духовке, приготовьте пропитку: смешайте растопленное сливочное масло (3 ст. л.) с давленым чесноком (2 зуб.) и мелко порубленной зеленью. Горячие булочки щедро смажьте душистой смесью. Подавайте их сразу — с хрустящей корочкой и воздушным мякишем!

Ранее мы поделились простым рецептом заливного пирога с капустой.

Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
