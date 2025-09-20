«Интервидение-2025»
20 сентября 2025

Эти пирожки с джемом остаются пышными даже на следующий день: классический рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пышные пирожки с джемом из духовки — это обалденные булочки с воздушной текстурой, с хрустящей нижней корочкой и сладкой начинкой, которая слегка просачивается в тесто, создавая мраморный эффект.

Классический рецепт: замесите тесто из 500 г муки, 250 мл теплого молока, 100 г растопленного сливочного масла, 2 яиц, 80 г сахара, 10 г сухих дрожжей и щепотки соли. Дайте тесту подойти 1,5 часа в тепле. Раскатайте пласт, вырежьте кружки, выложите на каждый по 1 ч. л. джема (лучше густого), защипните края. Выложите на противень швом вниз, дайте расстояться 15 минут, смажьте взбитым яйцом и выпекайте 20 минут при 180 °C.

Секрет мягкости — добавление масла в тесто и правильная расстойка. Эти пирожки останутся пышными даже на следующий день!

Ранее стало известно, как приготовить пышные пирожки с яблоком.

пирожки
рецепты
варенье
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
