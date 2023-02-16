В Хорватии произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Хорватии

Фото: Zeljko Lukunic/Xinhua/Global Look Press

Люди посещают святую мессу перед разрушенной землетрясением церковью в Зазине, Хорватия, 24 января 2021 г. Архивное фото

Землетрясение магнитудой 5,2 было зарегистрировано в Хорватии, сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Эпицентр располагался в четырех километрах к востоку от города Крк, где проживают 3,7 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным в стране с 1939 года. Согласно последним данным, предоставленным правительственным управлением по чрезвычайным ситуациям (АФАД), число жертв достигло 31 643.

14 февраля землетрясение произошло в Румынии, магнитуду подземных толчков оценили в 5,7. Эпицентр находился на расстоянии 56 км к северо-востоку от города Дробета-Турну-Северин, в котором проживают около 100 тысяч человек.

15 февраля у берегов Камчатки произошло два землетрясения. Первый подземный толчок магнитудой 5,8 произошел в 13:34 по местному времени (02:34 мск) в 142 километрах от поселка Усть-Камчатск, жители полуострова не ощутили последствий этого землетрясения. Еще один подземный толчок магнитудой 5,3 зафиксировали в 15:09 по местному времени (06:09 мск). Очаг этого землетрясения находился в 42 километрах северо-восточнее поселка Усть-Камчатск на глубине 13 километров.