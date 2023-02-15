На Камчатке произошло землетрясение

Фото: Alexandr Arkhipov/Russian Look

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3, жители ощутили его на три балла, сообщается на сайте ГУ МЧС по Камчатскому краю. Подземный толчок зафиксировали в 15.09 по местному времени (6.09 мск). Очаг землетрясения находился в 42 километрах северо-восточнее посёлка Усть-Камчатск, на глубине 13 километров.

В отдельных районах Усть-Камчатска ощущалось [землетрясение] силой до трех баллов, — сказали в МЧС.

Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным в стране с 1939 года. Согласно последним данным, предоставленным правительственным управлением по чрезвычайным ситуациям (АФАД), число жертв достигло 31 643.

Эрдоган также заявлял, что с 6 февраля, когда страна столкнулась с землетрясениями, из-под завалов было вызволено более восьми тысяч человек. Глава государства добавил, что разрушительная сила подземных толчков была сравнима с мощностью 500 атомных бомб.

Еще одно землетрясение произошло14 февраля в Румынии: как сообщает румынский Национальный институт исследований развития физики Земли, магнитуду подземных толчков оценили в 5,7. Эпицентр находился на расстоянии 56 км к северо-востоку от города Дробета-Турну-Северин, в котором проживают около 100 тысяч человек.