В Румынии произошло землетрясение

Фото: Zuma/ТАСС

Бухарест, архивное фото, 2016 г

В Румынии произошло землетрясение, сообщает румынский Национальный институт исследований развития физики Земли. Магнитуду подземных толчков оценили в 5,7. Эпицентр находился на расстоянии 56 км к северо-востоку от города Дробета-Турну-Северин, в котором проживают около 100 тысяч человек.

14 февраля в 15.16 (16.16 мск — примечание NEWS.ru) произошло сильное землетрясение магнитудой 5,7, на глубине 40 км, — указано на сайте института.

Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным в стране с 1939 года. Согласно последним данным, предоставленным правительственным управлением по чрезвычайным ситуациям (АФАД), число жертв достигло 31 643.

Эрдоган также заявлял, что с 6 февраля, когда страна столкнулась с землетрясениями, из-под завалов было вызволено более восьми тысяч человек. Глава государства добавил, что разрушительная сила подземных толчков была сравнима с мощностью 500 атомных бомб.