Захарова: интервью Лаврова итальянским СМИ было инициативой журналистов

Сергей Лавров / Фото mid/vk.com

Представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова итальянским СМИ, где он предположил, что Гитлер мог иметь еврейские корни, было сделано по инициативе журналистов, а не российского ведомства. Так Захарова отреагировала на слова итальянского премьера Марио Драги, который назвал интервью Лаврова «политической агитацией России».

Агитация — то, что публикуется по инициативе говорящего. Как реклама. Инициатива проведения интервью исходила не от МИД России, а от итальянских журналистов. Нам приходят сотни запросов на интервью с Сергеем Лавровым, представителями Министерства и посольств. Итальянские журналисты были настойчивыми, говорили, что важно показать все точки зрения. В чём они не правы? — написала в своём Telegram-канале Захарова.

Ранее Захарова опубликовала ответ внешнеполитическому ведомству Израиля, которое потребовало принести извинения за высказывание Лаврова. Она заметила, что западный мир игнорирует присутствие неонацистов на Украине, и добавила, что еврейское происхождение украинского президента Владимира Зеленского «не может быть гарантией защиты от разгула неонацизма в стране».

Накануне Лавров в ходе интервью итальянскому телевидению на вопрос о том, как на Украине возможна «нацификация», если в жилах Зеленского течёт еврейская кровь, заявил, что «мудрый еврейский народ говорит, что самые большие антисемиты — сами евреи», и предположил, что Гитлер мог иметь еврейскую кровь.

Его высказывание вызвало широкий общественный резонанс, после чего российского посла в Израиле Анатолия Викторова вызвали в МИД страны для разъяснительной беседы. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал не использовать трагедию холокоста в политических целях, а министр иностранных дел страны Яир Лапид назвал высказывание российского коллеги «ужасной исторической ошибкой» и потребовал извинений.