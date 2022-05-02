МИД Израиля вызвал российского посла после заявления Лаврова

Министерство иностранных дел Израиля / Фото Roman Yanushevsky / Shutterstock.com

МИД Израиля вызвал для разъяснения российского посла Анатолия Викторова после слов главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова, об этом сообщает РИА Новости. 1 мая Лавров сообщил, что на Украине проходит «нацификация», а на вопрос, о том, что президент страны Владимир Зеленский является евреем, российский министр сказал, что «мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи».

Вследствие возмутительных замечаний министра иностранных дел России Сергея Лаврова министерство иностранных дел вызвало посла России в Израиле для разъяснительной беседы с заместителем генерального директора ведомства по Евро-Азии, — заявили в пресс-службе израильского внешнеполитического ведомства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее также называл Зеленского несамостоятельным человеком. По его словам, от главы украинского государства можно ожидать чего угодно, поскольку он «напрямую зависит от своих американских, прежде всего, кураторов».