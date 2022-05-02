МИД Израиля потребовал от России извинений за слова Лаврова о евреях Глава МИД Израиля Лапид заявил, что хочет извинений за слова Лаврова о евреях

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Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид в своём Twitter-аккануте назвал высказывание российского коллеги Сергея Лаврова о том, что «самыми ярыми антисемитами, как правило, являются евреи», ужасной исторической ошибкой и потребовал извинений. Слова главы МИД РФ относились к ситуации на Украине, где, по его мнению, сейчас происходит «нацификация», и к президенту страны Владимиру Зеленскому.

Высказывания министра иностранных дел Лаврова являются одновременно непростительным и возмутительным заявлением, а также ужасной исторической ошибкой. Евреи не убивали друг друга во время Холокоста. Самый низкий уровень расизма в отношении евреев — это обвинение самих евреев в антисемитизме, — констатировал Лапид.

Накануне Лавров в ходе интервью итальянскому телевидению на вопрос том, как на Украине возможна «нацификация», если Зеленский евройского происхождения, заявил, что «мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи» и выразил один из распространённых мифов о том, что Гитлер мог иметь еврейские корни. Его высказывание вызвало возмущение по всему миру, после чего российского посла в Израиле Анатолия Викторова вызвали в МИД страны для разъяснительной беседы.

Позже в израильской газете Haaretz появилось опровержение теории о еврейском происхождении фюрера Третьего рейха. В публикации пояснялось, что исторических доказательств бытующему мнению нет, и оно часто используется конспирологами, распространяющими теории заговора. Почвой для них является то, что отец Гитлера родился вне брака, и доподлинно неизвестно, кем был его дед по отцовской линии, добавили авторы статьи.

2 мая премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал не использовать трагедии холокоста в политических целях.