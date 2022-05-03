Захарова опубликовала ответ МИД Израиля по поводу слов Лаврова

Мария Захарова / Фото mid/vk.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале опубликовала ответ МИД Израиля, который ранее потребовал принести извинения за высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова. Захарова назвала заявления израильского министра иностранных дел Яира Лапида «антиисторическими». Она заметила, что западный мир игнорирует присутствие неонацистов на Украине. Захарова добавила, что еврейское происхождение украинского президента Владимира Зеленского «не может быть гарантией защиты от разгула неонацизма в стране».

О том, есть ли на Украине неонацисты, почему-то до сих пор спорят в западной прессе (и некоторые наши либералы). В качестве одного из «железобетонных» аргументов приводится еврейское происхождение [президента Украины] Владимира Зеленского. Аргумент, мало того что несостоятельный, ещё и лукавый. История, к сожалению, знает трагические примеры сотрудничества евреев с нацистами, — указано в ответе Захаровой.

По её словам, украинский президент осознанно прикрывается своим происхождением, а также «прикрывает им натуральных неонацистов, духовных и кровных наследников палачей своего народа».

Накануне Лавров в ходе интервью итальянскому телевидению на вопрос о том, как на Украине возможна «нацификация», если в жилах Зеленского течёт еврейская кровь, заявил, что «мудрый еврейский народ говорит, что самые большие антисемиты — сами евреи», и предположил, что Гитлер мог иметь еврейские корни.

Его высказывание вызвало широкий общественный резонанс, после чего российского посла в Израиле Анатолия Викторова вызвали в МИД страны для разъяснительной беседы. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал не использовать трагедию холокоста в политических целях, а министр иностранных дел страны Яир Лапид назвал высказывание российского коллеги «ужасной исторической ошибкой» и потребовал извинений.