Премьер Израиля призвал не использовать холокост в политических целях

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет / Фото Noam Revkin Fenton/JINI/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, комментируя слова главы МИД России Сергея Лаврова, заявил о недопустимости использования трагедии холокоста в политических целях, сообщает Reuters. 1 мая Лавров сообщил, что на Украине проходит «нацификация», а на вопрос о том, что президент страны Владимир Зеленский является евреем, российский министр сказал, что «мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи».

Использование холокоста еврейского народа в политических целях должно быть немедленно прекращено, — сказал Беннет.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид потребовал извинений от Лаврова за его комментарии, которые были сделаны в ходе интервью итальянскому телевидению. Кроме того, МИД Израиля вызвал для разъяснения российского посла Анатолия Викторова после слов главы МИД России.

Дани Даян, председатель израильского мемориала «Яд Ва-Шем», посвящённого памяти шести миллионов евреев, погибших во время холокоста, назвал высказывания российского министра «оскорблением и тяжёлым ударом по жертвам настоящего нацизма».