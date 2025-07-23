Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
23 июля 2025 в 09:04

Военный эксперт раскрыл количество ЗРК Patriot у ВСУ

Военный эксперт Дандыкин: у ВСУ осталось от четырех до шести ЗРК Patriot

Комплекс противовоздушной обороны Patriot Комплекс противовоздушной обороны Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM

У Вооруженных сил Украины осталось от четырех до шести ЗРК Patriot, заявил в беседе с Lenta.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он напомнил, что каждая ракета для комплекса стоит от $2 млн (157 млн рублей) до $3 млн (235 млн рублей). Специалист считает, что с ними у ВСУ могут быть проблемы.

Я думаю, что несколько батарей осталось, это очевидно, потому что пока еще стреляют. Главное — сколько ракет. С ракетами проблема, потому что каждая ракета стоит от $2 млн до $3 млн. <…> Там примерно несколько батарей, это будет от четырех до шести установок, — отметил Дандыкин.

Ранее журналисты сообщили, что Германия вскоре может заключить сделку с США о поставках Украине двух батарей зенитно-ракетных комплексов Patriot. Вашингтон восполнит Берлину эти комплексы из собственных промышленных запасов.

До этого сообщалось, что США изменили порядок поставок систем Patriot: теперь приоритет получают те союзники, которые передают комплексы Украине. Решение связано с планами ускорить военную помощь Киеву и стимулировать другие страны активнее делиться вооружениями.

ВСУ
ЗРК Patriot
Василий Дандыкин
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Польше раскрыли, зачем Варшава раздувает истерию с «российской угрозой»
Запашный рассказал, чего нельзя делать при встречи с дикими лисами в городе
Дерматолог предупредила о смертельной опасности загара
Красное богатство: все о пользе и вреде вишни
СК предъявил обвинение главреду Baza Трифонову в даче взятки группой лиц
На Западе указали на одну важную деталь в скандальном законе Зеленского
Раскрыта истинная причина «задержания» редактора URA.RU
Раскрыт состав российской делегации на переговорах в Стамбуле
С уклонистами будут беседовать пограничники при попытке покинуть страну
Психолог раскрыл способ расслабиться после работы
Россиянам объяснили, почему так важно повысить МРОТ
«Абсолютная классика»: названы лучшие песни Оззи Осборна и Black Sabbath
У ФСБ появились вопросы к бывшему вице-губернатору Челябинской области
«Лисьи норы» не спасли ВСУ в лесах у Кременной
Казак из Башкирии выдал себя за полковника ради воспитания детей
Россиянина поймали с «боевой закладкой» для СБУ
Редактора URA.RU задержали правоохранители
Зеленский утвердил состав делегации на переговорах с Россией
Зоолог раскрыл, нужно ли боятся акул у побережья одной страны
В Раде решили оспорить закон об ограничении НАБУ и САП
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега
Общество

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.