Военный эксперт раскрыл количество ЗРК Patriot у ВСУ

У Вооруженных сил Украины осталось от четырех до шести ЗРК Patriot, заявил в беседе с Lenta.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он напомнил, что каждая ракета для комплекса стоит от $2 млн (157 млн рублей) до $3 млн (235 млн рублей). Специалист считает, что с ними у ВСУ могут быть проблемы.

Я думаю, что несколько батарей осталось, это очевидно, потому что пока еще стреляют. Главное — сколько ракет. С ракетами проблема, потому что каждая ракета стоит от $2 млн до $3 млн. <…> Там примерно несколько батарей, это будет от четырех до шести установок, — отметил Дандыкин.

Ранее журналисты сообщили, что Германия вскоре может заключить сделку с США о поставках Украине двух батарей зенитно-ракетных комплексов Patriot. Вашингтон восполнит Берлину эти комплексы из собственных промышленных запасов.

До этого сообщалось, что США изменили порядок поставок систем Patriot: теперь приоритет получают те союзники, которые передают комплексы Украине. Решение связано с планами ускорить военную помощь Киеву и стимулировать другие страны активнее делиться вооружениями.