01 ноября 2025 в 13:33

Хайди Клум шокировала поклонников жутким образом

Хайди Клум выбрала костюм Медузы Горгоны на вечеринку в честь Хеллоуина

Хайди Клум Хайди Клум Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Немецкая супермодель Хайди Клум показала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) свой наряд на вечеринку в честь празднования Хеллоуина. Знаменитость предстала в образе героини древнегреческой мифологии Медузы Горгоны.

Не смотри слишком долго, иначе превратишься в камень, — написала Клум.

На мероприятии также появился ее супруг, гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц. Музыкант перевоплотился в воина, который превратился в камень.

Лучший костюм из двух в мире. Просто супер. Отличная идея, невероятно великие художники, благодаря которым это произошло, — написали поклонники.

Ранее супруг Кристины Орбакайте, бизнесмен Михаил Земцов вышел на улицы Нью-Йорка, накрасив губы красной помадой для образа на День всех святых. Мужчина примерил образ мышонка: нарисовал усы и надел красный головной убор с ушами. Кристина же выбрала образ зеленого динозавра, а ее дочь — ангела.

До этого невестка певицы Валерии блогер Лиана Шульгина устроила фотосессию в платье с открытыми плечами в Париже. Она поделилась кадрами в красном наряде с глубоким декольте и большими разрезами. Свой образ девушка дополнила необычным головным убором.

