Хайди Клум шокировала поклонников жутким образом

Немецкая супермодель Хайди Клум показала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) свой наряд на вечеринку в честь празднования Хеллоуина. Знаменитость предстала в образе героини древнегреческой мифологии Медузы Горгоны.

Не смотри слишком долго, иначе превратишься в камень, — написала Клум.

На мероприятии также появился ее супруг, гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц. Музыкант перевоплотился в воина, который превратился в камень.

Лучший костюм из двух в мире. Просто супер. Отличная идея, невероятно великие художники, благодаря которым это произошло, — написали поклонники.

