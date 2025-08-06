«Шипит как змея»: Сладков призвал не смеяться над опасным соседом России Военкор Сладков призвал быть осторожнее с Финляндией

От Финляндии исходит потенциальная опасность, поэтому Хельсинки нельзя недооценивать, заявил в своем Telegram-канале военкор Александр Сладков. Он отметил, что эта страна представляет собой серьезную угрозу, несмотря на возможные насмешки в ее адрес.

Финны бьют хвостом о пол в клетке НАТО. Показывают, как они злятся на Россию. И они не играют, финны реально ждут своего часа, чтобы укусить. Как же быстро из них полилась вся желчь проигравшей нации, которую отстегали до вздутого зада, и теперь она шипит как змея, — написал Сладков.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что увеличение военных расходов странами НАТО нельзя считать обременительным. Он сравнил положение государств вне Альянса с пребыванием без одежды в условиях сильного холода.

До этого военный аналитик Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru высказал предположение о планах Финляндии по минированию всей линии границы с Россией. Специалист отметил, что финские власти могут последовать примеру прибалтийских стран, рассматривающих аналогичные меры безопасности. Дандыкин охарактеризовал действия финского руководства как крайне агрессивные, связав их с проводимой антироссийской линией.