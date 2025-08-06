Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 17:52

«Шипит как змея»: Сладков призвал не смеяться над опасным соседом России

Военкор Сладков призвал быть осторожнее с Финляндией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

От Финляндии исходит потенциальная опасность, поэтому Хельсинки нельзя недооценивать, заявил в своем Telegram-канале военкор Александр Сладков. Он отметил, что эта страна представляет собой серьезную угрозу, несмотря на возможные насмешки в ее адрес.

Финны бьют хвостом о пол в клетке НАТО. Показывают, как они злятся на Россию. И они не играют, финны реально ждут своего часа, чтобы укусить. Как же быстро из них полилась вся желчь проигравшей нации, которую отстегали до вздутого зада, и теперь она шипит как змея, — написал Сладков.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что увеличение военных расходов странами НАТО нельзя считать обременительным. Он сравнил положение государств вне Альянса с пребыванием без одежды в условиях сильного холода.

До этого военный аналитик Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru высказал предположение о планах Финляндии по минированию всей линии границы с Россией. Специалист отметил, что финские власти могут последовать примеру прибалтийских стран, рассматривающих аналогичные меры безопасности. Дандыкин охарактеризовал действия финского руководства как крайне агрессивные, связав их с проводимой антироссийской линией.

Александр Сладков
Финляндия
военкоры
политика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Трамп рассказал, почему не торопится применять к России санкции
Белорусская туристка погибла при сплаве в Бурятии
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 августа, дожди и аллергены
Специалисты оценили опасность извержения Ключевского вулкана
В Новороссийске объявили тревогу из-за безэкипажных катеров
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.