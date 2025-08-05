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05 августа 2025 в 19:31

Военэксперт ответил, когда Купянск перейдет под контроль России

Военэксперт Баранец: Купянск может перейти под контроль России до конца сентября

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Купянск может перейти под контроль России до конца сентября текущего года, поделился в беседе с NEWS.ru военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец. По его мнению, главной стратегической задачей Вооруженных сил РФ на этом направлении является взятие Харькова.

Не хочу быть обманчивым пророком, но судьба Купянска может быть решена если не к концу августа, то уж, конечно, к концу сентября. На этом направлении стоит стратегическая задача — гигантский город Харьков, и мы должны подобраться к его стенам. Мы уже находимся на некоторых направлениях в предместьях Купянска, а уж тем более после Купянска до Харькова не так уж далеко, — объяснил Баранец.

Военэксперт подчеркнул, что Купянск — очень важный населенный пункт для противника, потому что взятие этого города откроет российской армии путь на Харьков. Также он отметил, что на этом направлении украинская армия регулярно пополняется резервами.

Мы продвигаемся к нему (Купянску. — NEWS.ru) уже очень давно, а противник туда подбрасывает резервы. За последние дни [главком ВСУ Александр] Сырский приказал бросить туда две бригады. Это своего рода «фортеця» (крепость. — NEWS.ru), которая стоит в предбаннике Харькова. Противник понимает, что, если мы захватим Купянск, это фактически даст нам ключи к дальнейшему продвижению на Харьков. Мы не берем Купянск в лоб, никто не собирается туда посылать танки. Мы просто используем свою проверенную во многих местах тактику — обрубаем дороги и логистические пункты, — заключил Баранец.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военнослужащие активно продвигаются в Купянске Харьковской области, где начались уличные бои. Он добавил, что в городе действуют маневренные группы, которые уничтожают огневые точки ВСУ. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

ВСУ
Купянск
Харьков
СВО
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
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