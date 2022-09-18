ВГА Запорожья: ВСУ нанесли удары по жилому дому в Куйбышеве из HIMARS

Фото: Сергей Степанов/РИА Новости

Украинские военные обстреляли пятиэтажный жилой дом в Куйбышеве, заявил член военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, не менее шести ударов было произведено из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Сведений о пострадавших Рогов не сообщает.

В Куйбышеве боевики ВСУ нанесли удар по пятиэтажке мирных жителей американским оружием HIMMARS. Как сообщают местные жители, боевики ВСУ нанесли 6 ударов, — написал он.

Накануне в МВД Запорожья сообщили о подрыве линии электропередачи. Данные действия были расценены правоохранительными органами как теракт. Он произошел на юге города, были повреждены две железобетонные опоры.

16 сентября Рогов рассказал, что в Мелитополе прогремело несколько контролируемых взрывов. В ходе обследования территории специалисты обнаружили взрывоопасные предметы и приняли решение уничтожить их на месте. Также Рогов предупредил, что в ближайшее время будет произведен очередной взрыв.