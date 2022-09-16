ВГА Запорожья: в Мелитополе прогремела серия взрывов

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

В Мелитополе прогремело несколько контролируемых взрывов, сообщил член военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале. В ходе обследования территории специалисты обнаружили взрывоопасные предметы и приняли решение уничтожить их на месте.

В ходе обследования территории города Мелитополь инженерные подразделения выявили взрывоопасные предметы. Сегодня, 16 сентября, часть из них была уничтожена на месте путем управляемого и контролируемого подрыва, а остальные будут уничтожены в ближайшее время, — написал Рогов.

Также он предупредил, что в ближайшее время будет произведен очередной взрыв. Член ВГА призвал местных жителей сохранять спокойствие и не поднимать панику.

Ранее Рогов сообщил, что в Мелитополе сработала система ПВО. По его словам, в городе были слышны взрывы. Рогов при этом не стал уточнять, были ли это обстрелы со стороны украинских военных или беспилотник ВСУ. Жители города рассказали, что взрывов было не менее пяти.

Сегодня днем власти Энергодара заявили о начале обстрела со стороны ВСУ береговой линии в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Они попросили жителей проследовать в безопасное место, а также помнить о правилах безопасности при угрозе с воздуха.