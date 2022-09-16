В Мелитополе сработала система ПВО Член главного совета ВГА Запорожской области Рогов: в Мелитополе сработала система ПВО

Фото: mil.ru

В Мелитополе сработала система ПВО, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, в городе были слышны взрывы. Рогов при этом не стал уточнять были ли это обстрелы со стороны украинских военных, или беспилотник ВСУ.

В Мелитополе громко! В городе была серия взрывов​​​. Слышна работа ПВО, — написал Рогов с своем Telegram-канале.

Жители города в комментариях к посту написали, что взрывов было не менее пяти. Рогов добавил, что более точная информация будет опубликована позже.

Посол России в США Анатолий Антонов ранее рассказал, что заявления Вашингтона об их «неучастии» в конфликте на Украине нелепы и безосновательны. Дипломат добавил, что факты свидетельствуют об обратном. Он отметил, что у России вызывают озабоченность слова американских чиновников о том, что «некие удачи» на украинских фронтах были достигнуты благодаря прямому участию Пентагона.

Представитель России в Вашингтоне добавил, что США сделали всё, чтобы сделать из Украины «полигон по утилизации устаревших и апробации новых вооружений НАТО» в попытках противостоять российскому оружию.