Посол России Антонов указал на факты участия США в конфликте на Украине

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что заявления Вашингтона об их «неучастии» в конфликте на Украине нелепы и безосновательны. Дипломат добавил, что факты свидетельствуют об обратном. Он отметил, что у России вызывают озабоченность слова американских чиновников о том, что «некие удачи» на украинских фронтах были достигнуты благодаря прямому участию Пентагона, пишет РИА Новости.

На этом фоне совершенно нелепо и безосновательно звучат заявления Вашингтона о том, что США стоят в стороне и не являются стороной конфликта. Факты, интервью бывших и нынешних политиков и генералов говорят об обратном, — сказал Антонов.

Представитель России в Вашингтоне добавил, что США сделали всё, чтобы сделать из Украины «полигон по утилизации устаревших и апробации новых вооружений НАТО» в попытках противостоять российскому оружию.

Постпред Украины при Совете Европы Борис Тарасюк ранее заявил, что ряд иностранных государств не решается полноценно поддержать Киев, так как сомневается в его способности выстоять против России. Дипломат отметил, что отдельные партнеры не желают активно включаться в конфликт.

Тарасюк назвал цинизмом такую позицию со стороны нескольких западных стран. Он при этом похвалил Вашингтон за постоянную поддержку Киева в ходе конфликта. Тарасюк добавил, что Украина нуждается в более совершенном оружии.