На Украине обвинили Запад в ожидании провала Киева в борьбе с Россией Постпред Украины Тарасюк обвинил Запад в ожидании провала Киева в борьбе с Россией

Фото: The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

Постпред Украины при Совете Европы Борис Тарасюк заявил, что ряд иностранных государств не решается полноценно поддержать Киев, так как сомневается в его способности выстоять против России. Дипломат отметил, что отдельные партнеры не желают активно включаться в конфликт. Тарасюк назвал цинизмом такую позицию со стороны нескольких западных стран, пишет The Daily Beast.

Некоторые страны заняли циничную позицию — они предпочитают наблюдать со стороны за тем, как развернется эта ситуация, — рассказал постпред Украины.

Он при этом похвалил Вашингтон за постоянную поддержку Киева в ходе конфликта. Тарасюк добавил, что Украина нуждается в более совершенном оружии.

Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби ранее заявил, что Россия помогла достичь прекращения огня между Арменией и Азербайджаном. Он при этом отметил, что оно было «практически сразу сорвано». Советник администрации добавил, что США работают над деэскалацией напряженности в зоне конфликта. По его словам, в настоящее время в регионе работает американский дипломатический представитель.