ВСУ открыли артиллерийский огонь по береговой линии Энергодара

Фото: МО Украины

Власти Энергодара сообщили в своем Telegram-канале о начале обстрела береговой линии в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Они просят жителей проследовать в безопасное место, а также помнить о правилах безопасности при угрозе с воздуха.

Запорожская АЭС вновь под ударом — ВСУ наносят удар по берегу Днепра рядом со станцией, — говорится в сообщении.

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) ранее принял резолюцию с призывом к РФ вывести свои силы с территории ЗАЭС. Против принятия резолюции проголосовали Россия и Китай, семь стран — Египет, Индия, Пакистан, Сенегал, Бурунди, ЮАР и Вьетнам — воздержались. Совет выразил сожаления в связи с продолжающимся присутствием российских сил на ЗАЭС.

В постпредстве РФ документ назвали антироссийским и отметили, что в нем ни разу не говорится о постоянных обстрелах атомного объекта со стороны ВСУ, которых поддерживают страны Запада.