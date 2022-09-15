МАГАТЭ призвала Россию вывести войска за пределы ЗАЭС

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 26 голосами принял резолюцию с призывом к РФ вывести свои силы с территории ЗАЭС, передает агентство Reuters. Против принятия резолюции проголосовали Россия и Китай, семеро стран — Египет, Индия, Пакистан, Сенегал, Бурунди, ЮАР и Вьетнам — воздержались.

Немедленно прекратить любые действия на и против Запорожской АЭС, а также на всех других атомных предприятиях Украины, — говорится в тексте призыва к России.

В постпредстве РФ документ назвали антироссийским, и отметили, что в нем ни разу не говорится о постоянных обстрелах атомного объекта со стороны ВСУ.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о том, что вокруг Запорожской АЭС необходимо в срочном порядке создать зону ядерной безопасности. Он выразил обеспокоенность нестабильностью ситуации вокруг станции после нескольких недель обстрелов и отметил, что переговоры о создании «охранной зоны» уже начались.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш накануне заявил, что на ЗАЭС не было зафиксировано утечки радиации. Он выразил надежду, что боевая активность рядом с ЗАЭС прекратится и безопасность на объекте будет соблюдаться как со стороны России, так и со стороны Украины.

В Минобороны России ранее заявили, что с 1 по 11 сентября ВСУ 26 раз атаковали Энергодар и Запорожскую атомную станцию. В ведомстве добавили, что из-за обстрелов город, а также близлежащие территории Украины оставались без электричества.