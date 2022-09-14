Гутерриш: утечки радиации на ЗАЭС не зафиксировано

Фото: Wang Ying/XinHua/Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что на ЗАЭС не было зафиксировано утечки радиации, пишет ТАСС. В ходе пресс-конференции генсек отметил, что обстрелы станции не наблюдались уже в течение трех дней. Он выразил надежду, что боевая активность рядом с ЗАЭС прекратится, и безопасность на объекте будет соблюдаться как со стороны России, так и со стороны Украины.

До настоящего времени не было свидетельств превышения уровня радиации. Насколько я знаю, три дня уже не было обстрелов. Я надеюсь, что такие атаки полностью прекратятся и безопасность Запорожской АЭС будет обеспечиваться всеми сторонами, — заявил Гутерриш.

Помимо этого, генсек отметил, что МАГАТЭ, РФ и Украина ведут переговоры по обеспечению безопасности на ЗАЭС.

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что с 1 по 11 сентября ВСУ 26 раз атаковали Энергодар и Запорожскую атомную станцию. Он добавил, что из-за обстрелов город, а также близлежащие территории Украины оставались без электричества.

В ночь на 11 сентября на ЗАЭС отключили последний работавший энергоблок. По словам члена военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, это произошло из-за регулярных обстрелов ВСУ. В настоящее время станция не вырабатывает электроэнергию.