На Запорожской АЭС остановлена работа последнего энергоблока ВГА: на Запорожской АЭС остановлена работа шестого энергоблока

Фото: Andrei Solomonov/Global Look Press

В ночь на 11 сентября на Запорожской АЭС остановил работу шестой энергоблок, сообщает в беседе с РИА Новости член военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов. По его словам, это был последний работавший блок на станции. В настоящее время она не вырабатывает электроэнергию.

Последние несколько дней единственный работавший энергоблок — шестой — работал на минимальной мощности. Ночью он был остановлен, в 3:45. Сейчас электроэнергию не вырабатывает, — заявил Рогов.

Глава ВГА Энергодара Александр Волга подчеркнул, что электричество на подконтрольной ВС РФ части Запорожской области подается в штатном режиме — жилой сектор освещен полностью, в промзонах ведется работа по включению трансформаторов, передает «Интерфакс».

В данный момент Запорожская АЭС находится под контролем военнослужащих из России. Вокруг атомного объекта идут бои с участием артиллерии. Военно-гражданские власти Энергодара, на границе которого расположена АЭС, сообщают о регулярных обстрелах с другого берега Днепра. В Киеве же заявляют, что в обстрелах атомной станции виновны ВС РФ. Часть снарядов, по заявлениям ВГА области, прилетает на территорию ЗАЭС, что вызывает беспокойство в Европе.

В связи с обстрелами стороны приняли решение пригласить экспертов из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) для проведения необходимых экспертиз по вопросу безопасности и предотвращения «ядерной катастрофы».

6 сентября миссия МАГАТЭ опубликовала отчет по итогам поездки на Запорожскую АЭС. В докладе организация призвала предотвратить обстрелы станции из-за угрозы ее физической целостности, нарушение которой может повлечь риск «ядерного инцидента». Эксперты также считают необходимым установить защитную зону вокруг АЭС.