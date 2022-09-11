Власти Запорожья назвали причины остановки последнего энергоблока ЗАЭС Член Запорожской ВГА Рогов: последний энергоблок на ЗАЭС отключили из-за обстрелов ВСУ

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Последний рабочий энергоблок на Запорожской атомной электростанции был остановлен из-за регулярных обстрелов ВСУ, сообщил член главного совета новой военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости. По его словам, постоянно меняющийся режим работы реакторов и турбин может привести к аварии, поэтому было принято решение об отключении реактора.

Энергоблоки ЗАЭС остановлены из-за обстрелов со стороны Киева и повреждений ЛЭП, постоянно меняющийся режим работы реакторов и турбин может привести к аварии, — сказал Рогов.

В ночь на 11 сентября на Запорожской АЭС остановили работу шестого энергоблока. По словам Рогова, это был последний работавший блок на станции. В настоящее время она не вырабатывает электроэнергию.

Глава ВГА Энергодара Александр Волга подчеркнул, что электричество на подконтрольной ВС РФ части Запорожской области подается в штатном режиме — жилой сектор освещен полностью, в промзонах ведется работа по включению трансформаторов, передает «Интерфакс».

В данный момент Запорожская АЭС находится под контролем военнослужащих из России. Вокруг атомного объекта идут бои с участием артиллерии. Военно-гражданские власти Энергодара, на границе которого расположена АЭС, сообщают о регулярных обстрелах с другого берега Днепра. В Киеве же заявляют, что в обстрелах атомной станции виновны ВС РФ. Часть снарядов, по заявлениям ВГА области, прилетает на территорию ЗАЭС, что вызывает беспокойство в Европе.