Минобороны России: с 1 сентября ВСУ 26 раз обстреляли ЗАЭС и Энергодар

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

С 1 по 11 сентября Вооруженные силы Украины 26 раз атаковали город Энергодар и Запорожскую атомную станцию, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он добавил, что из-за обстрелов город, а также близлежащие территории Украины оставались без электричества.

С 1 сентября территория Запорожской АЭС и город Энергодар 26 раз подвергались артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ в том числе по территории атомной станции. При этом в результате прицельного огня по трансформаторной подстанции 6 сентября и линии электропередачи 8 сентября дважды город Энергодар оставался без электричества, — заявил Конашенков.

По его словам, ВСУ также наносили удары по 22 объектам электроснабжения в Донецкой Народной Республике. В частности, 1 сентября оказались без электричества три шахты «Донецкой угольной энергетической компании», внутри которых находились десятки рабочих. 10 сентября в связи с обстрелами в Донецке были обесточены 19 трансформаторных подстанций, из-за чего более полутора тысяч гражданских объектов были обесточены.

По мнению представителя ведомства, власти Украины намеренно и прицельно наносят удары по объектам электроснабжения гражданской инфраструктуры.

В ночь на 11 сентября на Запорожской АЭС остановили работу шестого энергоблока. По словам члена военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимира Рогова, последний работавший блок на станции был остановлен из-за регулярных обстрелов ВСУ. В настоящее время ЗАЭС не вырабатывает электроэнергию.

Глава ВГА Энергодара Александр Волга подчеркнул, что электричество на подконтрольной ВС РФ части Запорожской области подается в штатном режиме — жилой сектор освещен полностью, в промзонах ведется работа по включению трансформаторов.