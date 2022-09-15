Постпредство РФ: в резолюции МАГАТЭ по Украине не упоминают обстрелы ЗАЭС

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

В резолюции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в которой требуют вывести российские войска с Запорожской АЭС, не говорится ни слова о постоянных обстрелах АЭС со стороны ВСУ, завило постоянное представительство России при международных организациях в Вене. В Telegram-канале миссии отметили, что страны Запада протащили в совете управляющих агентства антироссийское постановление с помощью голосования. По мнению представителей постпредства, МАГАТЭ старается выгородить Киев, которому оказывают поддержку страны Запада.

Ахиллесова пята этой резолюции — в ней ни слова не говорится о систематических обстрелах Запорожской АЭС, которые являются главной проблемой с точки зрения обеспечения ядерной безопасности и ФЯБ (физической ядерной безопасности. — NEWS.ru) в мире. Причина проста — обстрелы осуществляет Украина, которую страны Запада всячески поддерживают и выгораживают, — сказано в сообщении.

Ранее совет управляющих МАГАТЭ 26 голосами принял резолюцию с призывом к РФ вывести свои силы с территории ЗАЭС. Против принятия резолюции проголосовали Россия и Китай, семь стран — Египет, Индия, Пакистан, Сенегал, Бурунди, ЮАР и Вьетнам — воздержались. Совет выразил сожаления в связи с продолжающимся присутствием российских сил на ЗАЭС.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш накануне заявил, что на ЗАЭС не было зафиксировано утечки радиации. Он выразил надежду, что боевая активность рядом с ЗАЭС прекратится и безопасность на объекте будет соблюдаться как со стороны России, так и со стороны Украины.