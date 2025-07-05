Вооруженные силы Тайваня в рамках 58-го артиллерийского командования сформировали новое подразделение, оснащенное реактивными системами залпового огня HIMARS, заявил министр обороны страны Веллингтон Ку. По его словам, которые приводит Taiwan News, армия острова закупила 29 таких систем, из которых 11 уже поступили на вооружение в прошлом году. Солдаты, входящие в это подразделение, прошли обучение в США.

Министр заявил, что внедрение РСЗО улучшит точность стрельбы оборонительных ракет и сыграет важную роль в обеспечении стабильности и мира в регионе. В ходе обучения в США военные научились собирать ракетные комплексы, работать с боеприпасами и использовать мобильные пусковые установки.

Ку также отметил, что военные не только освоили работу с HIMARS, но и интегрировали эти системы в общую командную структуру, совместимую с другими видами вооружения. Это позволит более эффективно координировать действия в случае необходимости.

Ранее политолог Сергей Маркелов прокомментировал информацию о военной активности Китая у берегов Тайваня, отметив, что никаких реальных предпосылок для начала конфликта нет. Он объяснил, что Китай не склонен к эскалации из-за тесного сотрудничества между США и островом. По его мнению, ситуация находится в рамках контролируемой напряженности.