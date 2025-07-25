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25 июля 2025 в 14:15

Польша получила от США $4 млрд военных кредитов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соединенные Штаты подписали соглашение с Польшей о предоставлении последней кредитных гарантий на сумму $4 млрд (около 315 млрд рублей) по программе Foreign Military Financing, об этом говорится в сообщении министерства обороны республики в социальной сети X. Документ подписал вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш.

Вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш подписал соглашение на выделение Польше Соединенными Штатами Америки кредитных гарантий в рамках программы Foreign Military Financing, — говорится в публикации.

Косиняк-Камыш отметил, что Польша стала крупнейшим бенефициаром американской программы военного кредитования. Он заверил, что полученные средства Варшава направит на модернизацию армии.

Ранее Польша обратилась в Конгресс США с запросом на закупку 788 ракет для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot на сумму $5,8 млрд (более 462,4 млрд рублей) по программе Foreign Military Sales. Кроме того, республика хочет приобрести боеприпасы PAC-2 Guidance Enhanced Missile-Tactical (GEM-T).

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