28 августа 2025 в 10:33

Блогер Маркарян подал апелляцию на арест

Маркарян обжаловал решение суда о заключении под стражу

Арсен Маркарян Арсен Маркарян Фото: Социальные сети

Блогер Арсен Маркарян обжаловал заключение под стражу по делу об оскорблении памяти защитников Отечества, сообщает ТАСС. Апелляция будет рассмотрена в Мосгорсуде.

В суд поступила апелляционная жалоба на решение избрать Маркаряну меру пресечения в виде содержания под стражей, — сказали в суде.

Наибольшую известность Маркарян получил в последние полтора года благодаря интервью в различных YouTube-проектах. Во время своих выступлений блогер делал резонансные высказывания о том, как мужчина должен строить отношения, и о женщинах. Вскоре в Сети стали появляться многочисленные нарезки с его заявлениями, которые вызвали смешанную реакцию в обществе, однако подняли Маркаряна на новый уровень популярности.

Ранее стало известно, что Маркаряна задержали за оскорбление памяти защитников Отечества. По информации Следственного комитета России, в феврале он опубликовал видео с подобного рода содержанием.

До этого прокуратура потребовала возбудить уголовное дело против Маркаряна. Его заподозрили в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. По версии следствия, блогер призывал россиян к диверсиям с помощью БПЛА.

блогеры
аресты
апелляции
суды
