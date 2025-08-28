«И страшно, и волшебно»: олимпийская чемпионка родила в машине Пловчиха Шестрем из Швеции родила сына в машине скорой помощи

Трехкратная олимпийская чемпионка по плаванию из Швеции Сара Шестрем родила ребенка прямо в машине скорой помощи, сообщает Aftonbladet. По информации издания, за несколько часов до родов спортсменка приехала в одну из больниц Стокгольма, однако ее отправили домой.

Вскоре у Шестрем начались схватки. Пловчиха позвонила в родильное отделение, где ей посоветовали приехать туда на машине скорой помощи. По словам женщины, дорога в больницу казалась бесконечной и сын родился «у входа в приемное отделение».

Это было одновременно и страшно, и волшебно. Мальчик родился здоровым, — рассказала Шестрем.

32-летняя Шестрем является 14-кратной чемпионкой мира и трехкратной олимпийской чемпионкой. Спортсменка специализируется на плавании баттерфляем и вольным стилем на дистанциях 50, 100 и 200 метров. Первое золото на чемпионатах мира она выиграла в возрасте 15 лет в Риме на дистанции 100 метров баттерфляем.

