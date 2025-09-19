Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 05:00

Составлен список самых грязных предметов в квартире

Организатор пространства Яшина: выключатели — самые грязные предметы в доме

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Выключатели света являются самыми грязными предметами в квартире, заявила NEWS.ru организатор пространства Ирина Яшина. По ее словам, на них попадает грязь с рук сразу после возвращения с улицы. Она добавила, что к этой же категории часто забываемых при уборке, но критически загрязненных объектов можно отнести дверные ручки, кнопки смыва унитаза и краны в ванной комнате.

Какие самые грязные места в квартире? Обратите внимание на выключатели и ручки дверей, особенно те, которые находятся в коридоре. Мы возвращаемся с улицы и включаем свет грязными руками, мы беремся за ручку двери грязными руками. Не забывайте при каждой уборке квартиры протирать выключатели и ручки всех дверей. К этой же категории можно отнести кнопки смыва унитаза и краны в ванных комнатах, о которых все всегда забывают, — пояснила Яшина.

По ее словам, еще одними рассадниками бактерий и пыли являются пульты дистанционного управления, компьютерные клавиатуры и стаканчики для зубных щеток. Она отметила, что на первых двух активно скапливаются крошки, а во втором — влага, что создает идеальную среду для микробов.

Еще одно грязное место в доме — это пульт от телевизора и клавиатура компьютера. Не забывайте очищать кнопки от крошек и пыли хотя бы раз в месяц. Неочевидный предмет в доме, где скапливаются грязь и бактерии, — стаканчик для зубных щеток. Как часто вы заглядываете внутрь? Рекомендую приобретать стаканчики, которые можно мыть в посудомоечной машине при высоких температурах, это облегчит их дезинфекцию. Составьте список мест, о которых вы забываете все время. И не забудьте про растения. На их листочках также скапливается пыль. Влажная уборка один-два раза в сезон им необходима, — пояснила Яшина.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что неприятные запахи из соседской квартиры могут стать основанием для штрафа до 1000 рублей, если они связаны с антисанитарией. По его словам, такие случаи подпадают под действие административного законодательства и виновные могут быть привлечены к ответственности.

советы
квартиры
растения
гигиена
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ростех передал Минобороны партию новых ЗРК «Панцирь-СМД»
В российских аэропортах массово задерживаются рейсы
Гладков сообщил о печальных последствиях атак ВСУ на Белгородскую область
Слуцкий рассказал Путину о «Хилокском гетто» в Новосибирске
Фигурантам дела об убийстве Кириллова добавили обвинение в терроризме
Около 20 афтершоков произошло на Камчатке за два часа после землетрясения
Кадыров раскрыл смысл слов о «пехотинце Путина»
Стало известно, как россияне предпочитают использовать ИИ
Для сердца и мозга: какая польза свеклы для организма
Россияне могут лишиться популярных авто из Китая и Японии
Военный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Японии
ВСУ потеряли взвод бойцов на Сумском направлении
Один из российских городов «ушел под воду» из-за ливней
Убитого на фестивале Burning Man россиянина кремировали в США
Солодов официально вступил в должность губернатора Камчатки
Верующим напомнили, какую важную дату православные отмечают 19 сентября
День оружейника в России: праздник мастеров оборонной промышленности
«Живая приманка» и тактика Гитлера у ВСУ: новости СВО к утру 19 сентября
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 19 сентября: инфографика
«Огнем и мечом»: в ГД раскрыли, когда может завершиться конфликт на Украине
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В Госдуме поддержали переименование трех городов России
Власть

В Госдуме поддержали переименование трех городов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.