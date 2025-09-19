Составлен список самых грязных предметов в квартире

Выключатели света являются самыми грязными предметами в квартире, заявила NEWS.ru организатор пространства Ирина Яшина. По ее словам, на них попадает грязь с рук сразу после возвращения с улицы. Она добавила, что к этой же категории часто забываемых при уборке, но критически загрязненных объектов можно отнести дверные ручки, кнопки смыва унитаза и краны в ванной комнате.

Какие самые грязные места в квартире? Обратите внимание на выключатели и ручки дверей, особенно те, которые находятся в коридоре. Мы возвращаемся с улицы и включаем свет грязными руками, мы беремся за ручку двери грязными руками. Не забывайте при каждой уборке квартиры протирать выключатели и ручки всех дверей. К этой же категории можно отнести кнопки смыва унитаза и краны в ванных комнатах, о которых все всегда забывают, — пояснила Яшина.

По ее словам, еще одними рассадниками бактерий и пыли являются пульты дистанционного управления, компьютерные клавиатуры и стаканчики для зубных щеток. Она отметила, что на первых двух активно скапливаются крошки, а во втором — влага, что создает идеальную среду для микробов.

Еще одно грязное место в доме — это пульт от телевизора и клавиатура компьютера. Не забывайте очищать кнопки от крошек и пыли хотя бы раз в месяц. Неочевидный предмет в доме, где скапливаются грязь и бактерии, — стаканчик для зубных щеток. Как часто вы заглядываете внутрь? Рекомендую приобретать стаканчики, которые можно мыть в посудомоечной машине при высоких температурах, это облегчит их дезинфекцию. Составьте список мест, о которых вы забываете все время. И не забудьте про растения. На их листочках также скапливается пыль. Влажная уборка один-два раза в сезон им необходима, — пояснила Яшина.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что неприятные запахи из соседской квартиры могут стать основанием для штрафа до 1000 рублей, если они связаны с антисанитарией. По его словам, такие случаи подпадают под действие административного законодательства и виновные могут быть привлечены к ответственности.