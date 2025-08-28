День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 10:30

Пентагон проверит используемые в ведомстве продукты Microsoft из-за Китая

Хегсет поручил проверить продукты Microsoft из-за китайских подрядчиков

Пит Хегсет Пит Хегсет Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил в соцсети X, что поручил проверить используемые в министерстве продукты Microsoft, в разработке которых могли участвовать китайские подрядчики. По его словам, ведомство уже направило компании свое обращение по этому поводу.

Мы требуем проведения независимого аудита программы цифрового сопровождения Microsoft, включая сам код и факты предоставления документов гражданам Китая, — написал Хегсет.

Ранее Хегсет сообщил, что Пентагон в срочном порядке проверит информацию об использовании Microsoft китайских инженеров для обслуживания систем американского военного ведомства. Таким образом он отреагировал на просьбу сенатора Тома Коттона проверить сведения, согласно которым корпорация нанимает для обслуживания систем Минобороны инженеров из КНР.

До этого стало известно, что Microsoft выпустила секретное обновление для Windows 10 и 11, которое делает переход на новую версию операционной системы проще. Как отметили журналисты, в конце июня корпорация выпустила обновление KB5001716. Оно было незаметно установлено на некоторые персональные компьютеры.

США
Пентагон
Пит Хегсет
Microsoft
Китай
