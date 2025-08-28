День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 10:51

В России резко упали продажи одного вида техники

В России продажи ноутбуков за полгода снизились на 19%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объемы продаж ноутбуков в России по итогам первого полугодия 2025 года упали на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а в штучном — на 15%, сообщает газета «Ведомости». Общая выручка от продаж этого вида техники снизилась до 99 млрд рублей, а физический объем реализации — до примерно 1,7 млн устройств.

Для сравнения: за первые шесть месяцев 2024 года в стране было продано 2 млн ноутбуков на сумму 122,2 млрд рублей. Таким образом, за год продажи в натуральном выражении сократились примерно на 300 тысяч единиц, а доходы ретейлеров уменьшились на 23,2 млрд рублей.

Снижение затронуло как корпоративный, так и розничный сегменты. В корпоративном сегменте падение в штучном выражении составило 5%, а в розничном — 21,4%. Эксперты объясняют такую динамику сочетанием высокой базы прошлого года и значительного укрепления доллара в 2024–2025 годах. В этих условиях пользователи стали активнее выбирать устройства из массмаркет-сегмента, что также повлияло на общее снижение выручки, сказано в материале.

Ранее выяснилось, что корпорация Apple начала переговоры с российскими властями о выполнении требований нового законодательства относительно предустановки магазина RuStore. В случае достижения договоренностей заблокированные приложения российских банков могут вернуться в App Store.

техника
ноутбуки
Россия
продажи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский БЭК отправил на дно украинский разведкорабль
Волчанск, Полтавка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 28 августа
Кинолог предостерег от использования строгих ошейников для собак
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Раскрыто, когда Баку и Ереван обсудят детали принятой в США декларации
Названы жаркие страны, куда можно долететь без пересадки в Стамбуле
Российских биатлонистов не допустили до квалификации Олимпиады-2026
В Совбезе России заявили о «ползучей натовизации» Австрии
Путин отреагировал на смерть Вышинского
Политолог рассказал, зачем Трамп проталкивает Киев в ЕС
В Роспотребнадзоре раскрыли, кому крайне важно привиться от гриппа
Российские военные освободили Нелеповку в ДНР
Школьники получили право на бесплатный проезд в крупном российском городе
Как научиться медитировать: советы для начинающих
«Левейшие пенальти»: легендарный футболист возмутился российским судейством
Пожар оставил нудистов без пути к спасению
США направили военные корабли к берегам латиноамериканской страны
Исполнителя хита Gangnam Style задержали в Южной Корее
Хулиган из Петербурга разбил окно в трамвае на 300 тысяч рублей
Психолог посоветовала чаще делать комплименты окружающим
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Лунный календарь на сентябрь 2025: лучшие дни для всех дел
Общество

Лунный календарь на сентябрь 2025: лучшие дни для всех дел

Атака ВСУ на Самару 28 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения
Россия

Атака ВСУ на Самару 28 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.