В России резко упали продажи одного вида техники

Объемы продаж ноутбуков в России по итогам первого полугодия 2025 года упали на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а в штучном — на 15%, сообщает газета «Ведомости». Общая выручка от продаж этого вида техники снизилась до 99 млрд рублей, а физический объем реализации — до примерно 1,7 млн устройств.

Для сравнения: за первые шесть месяцев 2024 года в стране было продано 2 млн ноутбуков на сумму 122,2 млрд рублей. Таким образом, за год продажи в натуральном выражении сократились примерно на 300 тысяч единиц, а доходы ретейлеров уменьшились на 23,2 млрд рублей.

Снижение затронуло как корпоративный, так и розничный сегменты. В корпоративном сегменте падение в штучном выражении составило 5%, а в розничном — 21,4%. Эксперты объясняют такую динамику сочетанием высокой базы прошлого года и значительного укрепления доллара в 2024–2025 годах. В этих условиях пользователи стали активнее выбирать устройства из массмаркет-сегмента, что также повлияло на общее снижение выручки, сказано в материале.

