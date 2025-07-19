ВСУ могли использовать американскую технику для атаки на Россию СК РФ: украинцы могли использовать американскую РСЗО HIMARS при атаке на Донецк

Следственный комитет России заявил о возможном применении украинскими военными американских реактивных систем залпового огня HIMARS при атаке на Донецк. Обстрелу подвергся жилой квартал, где не было зафиксировано военных объектов, пишет РИА Новости.

Предположительно, огонь велся из американской ракетной системы залпового огня HIMARS с применением осколочно-фугасных ракет, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты осколков, — заявил представитель СК.

Найденные элементы боеприпасов направят на экспертизу. Это будет сделано для установления точного типа использованного вооружения.

Удар был нанесен в субботу днем по центральной части города. Ракета попала на оживленную улицу Университетскую, повредив многоквартирный дом и расположенные в нем магазины. В СК подчеркивают, что обстрел велся по гражданской инфраструктуре. Расследование инцидента продолжается.

Ранее сообщалось, что российские войска будут готовы взять важнейший украинский военный узел в донецком Красноармейске (украинское название — Покровск) после установления контроля над населенным пунктом Родинское. Ультиматум президента США Дональда Трампа позволит ВС России отбить три ключевых города — Красноармейск и Константиновку в ДНР, а также Купянск в Харьковской области.