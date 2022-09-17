В южной части Мелитополя подорвали ЛЭП МВД Запорожья: в южной части Мелитополя произошел подрыв ЛЭП

В Мелитополе совершен подрыв линий электропередачи, передает РИА Новости со ссылкой на МВД Запорожья. Теракт произошел на юге города, были повреждены две железобетонные опоры.

В южной части Мелитополя совершен подрыв линий электропередачи, повреждены две железобетонные опоры, — сообщает МВД.

16 сентября член военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Мелитополе прогремело несколько контролируемых взрывов. В ходе обследования территории специалисты обнаружили взрывоопасные предметы и приняли решение уничтожить их на месте.

Также он предупредил, что в ближайшее время будет произведен очередной взрыв. Член ВГА призвал местных жителей сохранять спокойствие и не поднимать панику.

Ранее Рогов сообщил, что в Мелитополе сработала система ПВО. По его словам, в городе были слышны взрывы. Рогов при этом не стал уточнять, были ли это обстрелы со стороны украинских военных или беспилотник ВСУ. Жители города рассказали, что взрывов было не менее пяти.