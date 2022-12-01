В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу «Страна.ua»: власти южных и восточных областей Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Власти южных и восточных областей Украины объявили воздушную тревогу, сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале. Звуки сирены прозвучали в Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях. Помимо этого, тревога была объявлена в подконтрольных ВСУ районах Херсонской и Запорожской областей.

Внимание! Кировоградская область, воздушная тревога, — заявил глава областной военной администрации Кировоградской области Андрей Райкович.

29 ноября на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Главы обладминистраций призывали жителей срочно спрятаться в укрытиях. Затем во многих областях тревога была отменена. В Киеве это произошло спустя 10 минут после ее объявления.

С 10 октября Вооруженные силы России наносят удары по украинской критической инфраструктуре. 15 ноября украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, а также в других областях страны прогремели взрывы, работали системы ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по территории страны в этот день было нанесено 85 ракетных ударов. В свою очередь представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что по Украине было выпущено около 100 ракет разной степени дальности.

Позднее глава Минэнерго страны Герман Галущенко подчеркнул, что по энергетической инфраструктуре Украины 15 ноября был нанесен самый массированный удар с начала спецоперации России.

23 ноября власти ряда регионов Украины сообщили об ударах по объектам инфраструктуры. Так, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ракета поразила один из таких объектов. Об обстреле критической инфраструктуры в Винницкой области сообщил глава облгосадминистрации региона Сергей Борзов.

В тот день большая часть украинских электростанций приостановила работу. Все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены.