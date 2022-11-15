В ряде регионов Украины прогремели взрывы

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Украинские Telegram-каналы сообщают, что в Ивано-Франковске, Днепропетровской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях страны прогремели взрывы. Предположительно, в регионах работают системы противовоздушной обороны. Ранее на территории всей Украины была объявлена воздушная тревога.

Так, авторы Telegram-канала «Новости Днепр Кривой Рог» опубликовали четыре сообщения о прилетах в Кривом Роге. По данным авторов, в Днепропетровской области ракету сбила ПВО.

В сторону Днепра летит ракета. <...> Ракета в сторону Кривого Рога. <...> Взрывы в Кривом Роге. <...> Сообщают о повторных взрывах в Кривом Роге. <...> Над Днепропетровской областью сбитие, — говорится в сообщениях.

Глава Хмельницкой облгосадминистрации Сергей Гамалий на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) также сообщил о взрывах и призвал всех местных жителей спрятаться в укрытиях. По его словам, в Хмельницкой области работает ПВО.

Глава города Ровно Александр Третьяк написал в Telegram, что в результате обстрелов часть города осталась без электричества.

Ровно! Удар по объекту критической инфраструктуры! Некоторые части города без электроэнергии, — сообщил политик.

Председатель Черкасской облгосадминистрации Игорь Табурец рассказал в Telegram о ракетах, летящих над территорией области. Позднее в интернете появились видео с возможными прилетами.

По сообщению местных СМИ, после ударов света нет в Одессе, Луцке, Изюме и Днепре. Поступают сообщения об отключениях электричества в Николаевской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях.

12 и 13 ноября воздушная тревога была объявлена в столице и ряде центральных и восточных областей Украины. Карта Минцифры свидетельствовала о том, что сирены звучали также в контролируемых Киевом частях Донбасса и Запорожской области.

Вечером 11 ноября воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины.

С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской критической инфраструктуре. Удары начались через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины.