На Украине назвали удары 15 ноября самыми масштабными с начала СВО Глава Минэнерго Украины назвал удары 15 ноября по энергосистеме самыми масштабными

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что по энергетической инфраструктуре страны 15 ноября был нанесен самый массированный удар с начала спецоперации России. По его словам, в стране аварийно отключается электричество, сообщает ТАСС.

Это самый массированный обстрел энергосистемы. <...> Попадания [ракет] происходят по всей украинской энергосистеме: как по объектам генерации, так и по системе передачи электроэнергии. Введены аварийные отключения [электричества], — цитирует агентство министра.

Об отключении электроэнергии во многих городах страны прежде рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Заместитель главы его офиса Кирилл Тимошенко назвал ситуацию с электроснабжением критической. Сейчас воздушная тревога в большинстве регионов Украины отменена.

Ранее Кирилл Тимошенко заявил, что российские ракетные удары повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры на Украине. По его словам, по территории Украины выпущено более 90 ракет. Он отметил, что больше всего попаданий на севере и в центре страны.