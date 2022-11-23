На Украине сообщили, что большинство электростанций страны обесточены Минэнерго Украины: все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС временно обесточены

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Большая часть украинских электростанций приостановили работу, сообщает минэнерго страны в соцсетях. Отмечается, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены.

Сегодняшний ракетный обстрел привел к временному обесточиванию всех АЭС, большинства ТЭС и ГЭС, — говорится в сообщении.

Компания «Укрэнерго» 23 ноября заявила, что во всех регионах страны введены аварийные отключения электроэнергии.

Ранее власти ряда регионов Украины сообщили об ударах по объектам инфраструктуры. Так, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что одна из пущенных по Киеву ракет попала по объекту инфраструктуры в городе.

Об обстреле объектов критической инфраструктуры в Винницкой области сообщил глава облгосадминистрации региона Сергей Борзов. Он призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

Мэр Львова Андрей Садовой написал, что из-за ударов по объектам инфраструктуры во всем городе пропал свет. Также он предупредил, что возможны перебои с подачей воды. Он также призвал всех местных жителей не покидать укрытия.