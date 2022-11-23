Власти ряда регионов Украины сообщили об ударах по объектам инфраструктуры

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Объекты критической инфраструктуры в Винницкой области в очередной раз попали под обстрел, сообщил в своем Telegram-канале глава облгосадминистрации региона Сергей Борзов. Он призвал местных жителей оставаться в укрытиях. В Винницкой области работает воздушная тревога.

Винницкая область под обстрелом – объекты критической инфраструктуры! Оставайтесь в укрытиях! — написал Борзов.

Мэр Львова Андрей Садовой написал в своем Telegram, что из-за ударов по объектам инфраструктуры во всем городе пропал свет. Также он предупредил местных жителей, что возможны перебои с подачей воды. Он также призвал горожан не покидать укрытия.

Весь город без света. Ждем дополнительную информацию от энергетиков. Возможны перебои с водоснабжением. Оставайтесь в укрытиях, — написал Садовой.

Также украинские Telegram-каналы сообщают об отключениях света в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Днепре, Хмельницком, Николаеве и Запорожье. Полностью обесточены Сумы. Вся Одесская область после ударов по энергетической инфраструктуре осталась без электроснабжения, сообщили местные власти.

Наряду с аварийными отключениями света в украинских регионах начались перебои со связью и интернетом.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что одна из выпущенных по Киеву ракет попала по объекту инфраструктуры.

С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской критической инфраструктуре. 15 ноября украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, а также в других областях страны прогремели взрывы, работали системы ПВО.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия способна провести еще порядка трех-четырех массированных ракетных ударов по Украине.