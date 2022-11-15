Зеленский: по Украине нанесли 85 ракетных ударов за сутки

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По территории Украины 15 ноября было нанесено 85 ракетных ударов, заявил президент страны Владимир Зеленский. В своем видеообращении, которое украинский лидер опубликовал в Telegram, он подчеркнул, что до конца дня может быть нанесено еще 20 ракетных ударов.

Восемьдесят пять ракетных ударов выпущено по Украине, по нашим городам, в большинстве своем — по энергетической инфраструктуре. Еще впереди может быть около 20 ударов, — уточнил Зеленский.

Спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что российские войска выпустили по Украине около 100 ракет разной степени дальности. Минобороны РФ эту информацию пока не подтвердило.

15 ноября украинские Telegram-каналы сообщили, что в Днепропетровской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, а также в других областях страны прогремели взрывы. В регионах работают системы противовоздушной обороны. Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Власти Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Волынской областей сообщили о прилетах по объектам критической инфраструктуры. Взрыв произошел на объекте инфраструктуры в Кременчугском районе Полтавской области, заявил в своем Telegram-канале глава региона Дмитрий Лунин.

Кроме того, взрыв прогремел на объекте критической инфраструктуры Ровно — административного центра Ровненской области. Часть города осталась без света, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Александр Третьяк.