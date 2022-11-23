Кличко сообщил о попадании ракеты по объекту инфраструктуры в Киеве

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале заявил, что одна из пущенных по Киеву ракет попала по объекту инфраструктуры в городе. Какой именно объект имеется в виду, он не указал. По его словам, воздушная тревога продолжает действовать в городе, он призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

Попадание в один из инфраструктурных объектов столицы. Оставайтесь в укрытиях! Воздушная тревога продолжается, — написал Кличко.

Как сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua», в Киеве наблюдаются перебои со светом, водой и связью.

23 ноября СМИ сообщали о взрывах в районе города Очаково Николаевской области, а также в Запорожье и Одессе. Взрывы также были слышны в Днепропетровской и Полтавской областях.

С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской критической инфраструктуре. 15 ноября украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, а также в других областях страны прогремели взрывы, работали системы ПВО. До этого по всей Украине была объявлена воздушная тревога.