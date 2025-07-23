В Раде резко высказались о делегации Украины на переговорах в Стамбуле

В Раде резко высказались о делегации Украины на переговорах в Стамбуле Нардеп Разумков: эффективность Умерова на встрече с РФ оставляет желать лучшего

Эффективность делегации Украины на переговорах с Россией в Стамбуле во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым оставляет желать лучшего, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире YouTube-канала Politeka Online. По его словам, результативность этих переговоров вызывает сомнения.

Позиция Банковой действительно была, чтобы он (Умеров. — NEWS.ru) оставался переговорщиком в этом процессе, в стамбульском процессе с русскими. Честно, я не очень вижу результата этих переговоров, и, по большому счету, насколько он эффективен на этой позиции, мягко говоря, оставляет желать лучшего, — сказал Разумков.

Он отметил, что на Украине есть люди, которые подходят для переговоров с РФ гораздо больше Умерова. Однако в украинской переговорной группе их нет, подчеркнул парламентарий.

Ранее сообщалось, что Рустем Умеров прибыл на новый раунд переговоров с Россией. Он приехал на отдельном автомобиле примерно за полчаса до предполагаемого времени начала встречи, также он поднялся во дворец в одиночку.

Прежде сообщалось, что делегация из Москвы во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским прибыла в Стамбул. Мединский заявил, что представители Киева в ходе третьего раунда диалога намерены добиться личной встречи глав двух государств Владимира Путина и Владимира Зеленского.