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23 июля 2025 в 19:43

В Раде резко высказались о делегации Украины на переговорах в Стамбуле

Нардеп Разумков: эффективность Умерова на встрече с РФ оставляет желать лучшего

Глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров (справа) прибывает во дворец Чираган в Стамбуле Глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров (справа) прибывает во дворец Чираган в Стамбуле Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Эффективность делегации Украины на переговорах с Россией в Стамбуле во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым оставляет желать лучшего, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире YouTube-канала Politeka Online. По его словам, результативность этих переговоров вызывает сомнения.

Позиция Банковой действительно была, чтобы он (Умеров. — NEWS.ru) оставался переговорщиком в этом процессе, в стамбульском процессе с русскими. Честно, я не очень вижу результата этих переговоров, и, по большому счету, насколько он эффективен на этой позиции, мягко говоря, оставляет желать лучшего, — сказал Разумков.

Он отметил, что на Украине есть люди, которые подходят для переговоров с РФ гораздо больше Умерова. Однако в украинской переговорной группе их нет, подчеркнул парламентарий.

Ранее сообщалось, что Рустем Умеров прибыл на новый раунд переговоров с Россией. Он приехал на отдельном автомобиле примерно за полчаса до предполагаемого времени начала встречи, также он поднялся во дворец в одиночку.

Прежде сообщалось, что делегация из Москвы во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским прибыла в Стамбул. Мединский заявил, что представители Киева в ходе третьего раунда диалога намерены добиться личной встречи глав двух государств Владимира Путина и Владимира Зеленского.

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