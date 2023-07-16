В Польше признались в слежке за ЧВК «Вагнер» в Белоруссии Польша сообщила о прибытии в Белоруссию нескольких сотен бойцов ЧВК «Вагнер»

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

На территорию Белоруссии в настоящее время прибыли несколько сотен бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил статс-секретарь канцелярии премьер-министра, заместитель координатора спецслужб Польши Станислав Жарин. Он отметил, что Варшава внимательно следит за ситуацией. Слова чиновника приводит издание WGospodarce.

Группа «Вагнера» присутствует в Беларуси. Прибыли первые бойцы, их сейчас может быть несколько сотен. Польские службы следят за ситуацией, чтобы узнать, сколько вагнеровцев в итоге окажется в Белоруссии, — сказал Жарин.

По его словам, прибывшие разместились в полевых лагерях и уже приступили к обучению белорусских военнослужащих. По мнению польского чиновника, «русские будут продолжать эксплуатировать группу „Вагнер“, как они это делают во всем мире», бойцы которой де-факто «выполняют миссии Кремля и от имени Кремля».

Ранее сообщалось о планах Минска привлечь вагнеровцев к подготовке военнослужащих. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что бойцы с таким опытом могут детально рассказать об эффективности различного вооружения в реальных условиях.

При этом российский лидер Владимир Путин рассказал, что предлагал вагнеровцам продолжить службу в российской армии. Эта идея обсуждалась на встрече президента с бизнесменом Евгением Пригожиным и вагнеровцами в Кремле 29 июня.